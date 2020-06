Approvato il bilancio consuntivo della CIIP Spa con un utile di circa 6 milioni di euro

Interconnessione acquedottistica delle Ato 3, 4 e 5 “Anello dei Sibillini”: in fase di preparazione degli atti per la gara di progettazione dell’opera destinata a diventare la dorsale idrica dalla quale gli acquedotti esistenti deriverebbero le portate da convogliare alle reti distributive locali;

gara di progettazione in corso di appalto per il nuovo Acquedotto del “Pescara d’Arquata” rifacimento adduttrice 1°fase funzionale;

Non solo risultati ma anche prospettive concrete, strategie di sviluppo e di crescita dell’Azienda sul territorio e per il territorio locale e Regionale.

Ascoli - Oggi, 29 giugno 2020, come da consueto appuntamento istituzionale si è riunita presso la propria sede l’Assemblea dei 59 Comuni soci per provvedere all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. Con il 91,28% delle quote i Sindaci presenti all’unanimità hanno approvato il documento societario.