Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, si posiziona al 9° posto nella classifica dell'indice di gradimento dei sindaci d'Italia stilata da Il Sole24Ore

07 Luglio 2020 19:11

Milano - Il Sole 24Ore classifica al 9° posto assoluto nell’indice di gradimento dei sindaci d’Italia il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti primo tra i suoi colleghi nelle Marche.



"Davvero una grandissima soddisfazione personale, - scrive Fioravanti sull suo profilo Facebook - perché dimostra come la comunità ascolana stia apprezzando l’impegno e la dedizione quotidianamente messi in campo per la nostra città!



Siamo rimasti vicini a tutte le famiglie durante l’emergenza, abbiamo sempre ascoltato i nostri cittadini e dialogato con loro!



Questo indice di gradimento mi riempie di orgoglio, ma non è e non deve essere un punto di arrivo: la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, ma vogliamo continuare a lavorare con amore, passione e con l’umiltà che ci hanno fin qui contraddistinto! Andiamo avanti così, per Ascoli e per gli ascolani!".