Il Gores Marche comunica che ci sono tre positivi: 1 nella provincia di Pesaro e 2 in quella di Ascoli Piceno

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1010 tamponi: 596 nel percorso nuove diagnosi e 414 nel percorso guariti. Tre casi positivi: uno registrato in provincia di Pesaro Urbino e due in provincia di Ascoli Piceno.

