Blog tour-press tour 'Grande Anello dei Borghi Ascolani'

Ascoli – Tutto pronto per il test inaugurale del Grande Anello dei Borghi Ascolani , l’itinerario storico-naturalistico di 90 km da percorrere –a piedi (o in bicicletta)- in 6 tappe con partenza e rientro nella città di Ascoli Piceno.

