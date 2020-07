Lunedì 13 luglio 'Le arti e i mestieri delle comunità straniere ad Ascoli'

La partecipazione è gratuita, ma in applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti.

Ascoli – Lunedì 13 luglio (con partenza alle 21 da Piazza Arringo) è in programma un nuovo appuntamento con le camminate culturali dell’iniziativa “Salute in cammino”. Si tratta di una iniziativa dell’U.S. Acli Marche, dell’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e di Qualis Lab.