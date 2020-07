E' on-line la video-intervista 'Bruno squarcia: storie, notizie, indiscrezioni'. Oggi il nostro eroe compie 105 anni con gli auguri di tantissimi ad Ascoli Piceno

17 Luglio 2020 11:10

Ascoli - In occasione del compleanno di Bruno Squarcia, il 17 luglio, l’Associazione Culturale “MARCHE IN VIDEO” pubblicherà, sul suo canale YouTube, la video-intervista presentata in una serata evento lo scorso dicembre ad Ascoli Piceno.





“Un pensiero affettuoso ed un augurio speciale di Buon Compleanno da parte di tutta l’Associazione per l’importante traguardo delle 105 candeline” – precisa Daniele Casarola, Presidente dell’Associazione “Marche in Video”.



Bruno Squarcia è, a oggi, il cronista più longevo del Piceno. Come ricorda anche nella video-intervista, numerosi sono stati i suoi incontri ed altrettante sono state le occasioni avute durante la sua lunga carriera, per poter raccontare gli ultimi ottant’anni della nostra storia. Aneddoti e tanti ricordi concentrati in un racconto filmico di venticinque minuti che, grazie anche agli interventi dei giornalisti Raffaele Vitali e Roberto Fiaccarini, ripercorre una delle figure più eclettiche del giornalismo piceno.



La video-intervista “BRUNO SQUARCIA: STORIE, NOTIZIE, INDISCREZIONI” è stata realizzata dai documentaristi Samuele Baccifava e Alberto D’Agostino. Per la vicinanza ed il concreto sostegno di tutto il progetto, l’Associazione “Marche in Video” ringrazia il Comune di Ascoli Piceno e la Fondazione CARISAP