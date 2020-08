Eletto il nuovo Cda del Consorzio di Bonifica delle Marche

Soddisfazione per la conferma del presidente del Consorzio Netti e dell’Assemblea Maiani è stata espressa anche dalle associazioni di categoria, che vedono riconosciuto nel lavoro svolto in questi anni un ruolo di protagonisti agli agricoltori nella tutela del territorio. “Ringraziamo le associazioni Coldiretti, Cia

Con il rinnovo del Cda arrivano anche importanti novità organizzative. Con la revisione dello statuto è stata infatti introdotta una nuova struttura che svolgerà un importante ruolo di coordinamento e comunicazione. Si tratta dell’Ufficio di Presidenza, coordinato dal presidente dell’Assemblea regionale, Michele Maiani (anche lui riconfermato), che intratterrà relazioni tra le Presidenze dei vari Comprensori, la Regione, i Ministeri e la Commissione europea. “L’obiettivo di questo nuovo ufficio – afferma Maiani – sarà quello di intercettare fondi e finanziamenti che si renderanno disponibili, per destinarli alla difesa del suolo e alla valorizzazione dell’acqua come risorsa strategica, Lo faremo coniugando competenze e capacità progettuali che il Consorzio ha acquisito in questi anni e intende mettere a disposizione della comunità marchigiana”.

per il Comprensorio C: Claudio Netti (Presidente)

rinnovo degli organi consortili del Consorzio di Bonifica delle Marche. Il risultato non era scontato, ma l’assemblea degli elettori ha confermato in toto i rappresentanti uscenti, riconoscendo loro l’ottimo lavoro svolto e l’importanza dei risultati raggiunti in questi ultimi anni. Questi i nomi dei membri del Cda:

