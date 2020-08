L’Ambulatorio Senologico Multidisciplinare, accesso alla Breast Unit, chiude al pubblico dal lunedì 3 a sabato 15 agosto. Riapre nel presidio Ospedaliero di San Benedetto lunedì 17 e in quello di Ascoli Piceno mercoledì 19 agosto. Ma per qualsiasi necessità, di urgenza o semplici informazioni, il cellulare ( 3667469731) continua ad essere

Resta sempre attivo il cellulare dell’Associazione ( 3331252563) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Lasciando un messaggio in segreteria si verrà ricontattati il prima possibile. Inoltre per qualsiasi informazioni si può scrivere a iom.ap@sanita.marche.it.

In attesa che la Direzione dell’Asur Area Vasta 5 metta a disposizione dei locali idonei per riallestire la segreteria, lo IOM è presente due giorni a settimana ( mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30), nella stanza delle associazioni di volontariato collocata accanto all’URP.

Le attività dello IOM non si fermano mai. Nono solo durante l’emergenza Covid-19 ma anche durante il periodo estivo, l’associazione continua ad erogare i suoi numerosi servizi per assicurare aiuto e sostegno a coloro che stanno attraversando un periodo particolarmente doloroso e difficile.

Lo Iom Ascoli Piceno Odv non va in vacanza 04 Agosto 2020