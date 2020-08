Crisi Idrica, allarme codice rosso 3° stadio: diminuisce ancora la quantità d'acqua, avviso di chiusura ulteriore serie di serbatoi

Data la precaria situazione dell’approvvigionamento si è richiesto a tutte le Amministrazioni Comunali ed alle Prefetture di sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi, chiedendo la pubblicazione di idonee Ordinanze Sindacali raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l’acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico - potabili, specificando che utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti.

A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per garantire una equa distribuzione della scarsa risorsa idrica disponibile, la CIIP spa si vede costretta a sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.30 sui seguenti ULTERIORI serbatoi rispetto a quianto già comunicato . Si precisa che questa azione sarà adottata a partire dal 5 agosto.