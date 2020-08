Truffe che sfruttano il logo falso dell' Inps Marche per far phishing: una mail invita a scaricare da un link che viene inviato al suo interno

14 Agosto 2020 09:40

Ancona - La direzione regionale dell'Inps Marche avvisa gli utenti di tentativi di phishing : "Si è verificato in regione un tentativo di truffa ai danni di aziende tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell'Istituto e utilizzandone in maniera fraudolenta il logo, invita a scaricare un file da un link. “L'Inps – dice il direttore regionale Fabio Vitale – e la direzione regionale dell'Istituto di previdenza, per motivi di sicurezza, non invia mai, in nessun caso, mail contenenti link cliccabili né file da scaricare".