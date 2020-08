Ancona - Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1135 tamponi: 687 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi : 3 in provincia di Pesaro Urbino , 7 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata . Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro.

Coronavirus, ci sono 11 nuovi casi di contagio: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata 15 Agosto 2020