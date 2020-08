Ancona - Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1127 tamponi: 810 nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi : 5 in provincia di Ascoli Piceno , 4 in provincia di Pesaro Urbino , 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione .

Coronavirus, ci sono 15 nuovi casi di contagio nelle Marche nelle ultime 24 ore: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione 18 Agosto 2020