Scuola. Oggi si apre il nuovo anno scolastico. L’elenco completo delle nuove dirigenze scolastiche

01 Settembre 2020 22:04
Ancona - Oggi primo giorno di incarico per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21. A giorni ne sarà nominato un diciottesimo per coprire la sede dell’IC di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare precedentemente individuata.
E 18 sono anche i presidi che, sempre da oggi, sono in quiescenza al termine della loro carriera scolastica, ai quali il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha espresso a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la gratitudine per l’impegno profuso.
In totale i dirigenti formalmente in servizio nel nuovo anno sono 213, mentre sono 23 le reggenze annuali, di cui 19 riguardano le istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione, per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari, e quattro vanno a coprire sedi disponibili ma non vacanti.
Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l’Ufficio scolastico regionale ha disposto il trasferimento di sede su richiesta degli stessi interessati, di cui cinque provenienti da altra regione (tre dalla Lombardia, uno dal Veneto e due dal Piemonte), mentre quattro sono quelli che hanno chiesto il trasferimento fuori dalle Marche.
A tutti l’augurio di buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico regionale e nazionale.
QUADRO GENERALE DIRIGENTI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
|
numero d’ordine
|
ISTITUZIONE SCOLASTICA
|
COMUNE
|
PROVINCIA
|
DIRIGENTE
SCOLASTICO ASSEGNATO
|
NOTE
|
1
|
ANIC80400C
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ANCONA NORD”
|
ANCONA
|
AN
|
CIONCHETTI
LORELLA
|
|
2
|
ANIC81100G
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. SCOCCHERA”
|
ANCONA
|
AN
|
PETRINI
MARIA COSTANZA
|
|
3
|
ANIC813007
ISTITUTO COMPRENSIVO
“NOVELLI NATALUCCI”
|
ANCONA
|
AN
|
CIPOLLA
LUCIA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
4
|
ANIC81600P
ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTADELLA-MARGHERITA HACK”
|
ANCONA
|
AN
|
BERTINI
MARIA ALESANDRA
|
|
5
|
ANIC82000A
ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAZIE-TAVERNELLE”
|
ANCONA
|
AN
|
DEL MONTE
SILVIA
|
nuovo
incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Veneto
|
6
|
ANIC81700E
ISTITUTO COMPRENSIVO
“PINOCCHIO-MONTESICURO”
|
ANCONA
|
AN
|
VINCITORIO
MICHELA ANTONELLA
|
|
7
|
ANIC81800A
ISTITUTO COMPRENSIVO
“POSATORA- PIANO ARCHI”
|
ANCONA
|
AN
|
TARINI
STEFANIA
|
|
8
|
ANIC819006
ISTITUTO COMPRENSIVO
“QUARTIERI NUOVI”
|
ANCONA
|
AN
|
MINERVINI
GIUSEPPE
|
|
9
|
ANIS01300B
I.I.S. “PODESTI-CALZECCHI ONESTI”
|
ANCONA
|
AN
|
CASTELLANA
LAURA
|
|
10
|
ANIS01200G
I.I.S. “SAVOIA-BENINCASA”
|
ANCONA
|
AN
|
RUCCI
ALESSANDRA
|
|
11
|
ANIS00400L
I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI”
|
ANCONA
|
AN
|
SAVORE
FRANCESCO
|
nuovo incarico
(da IC di Corinaldo)
|
12
|
ANIS014007
I.I.S. “VOLTERRA-ELIA”
|
ANCONA
|
AN
|
FIORDELMONDO
MARIA RITA
|
|
13
|
ANPC010006
LICEO CLASSICO “CARLO RINALDINI”
|
ANCONA
|
AN
|
BAIONE
ANGELICA
|
nuovo incarico (da I.C. “Novelli-Natalucci” di Ancona
|
14
|
ANPS03000E
LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”
|
ANCONA
|
AN
|
DURANTINI
ANNARITA
|
|
15
|
ANSD01000Q
LICEO ARTISTICO “EDGARDO MANNUCCI”
|
ANCONA
|
AN
|
ORSOLINI
FRANCESCO MARIA
|
|
16
|
ANMM077007
C.P.I.A.
|
ANCONA
(sede provv.
SENIGALLIA)
|
AN
|
GIOMMETTI
ELENA
|
|
17
|
ANIC80800Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
ARCEVIA
|
AN
|
FELACO MARIA FINIZIA
|
|
18
|
ANIC81500V
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
CAMERANO
|
AN
|
BOTTALUSCIO
BARBARA
|
|
19
|
ANIC83100R
ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI”
|
CASTELFIDARDO
|
AN
|
MARCHIANI
MONICA
|
|
20
|
ANIC84100B
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI”
|
CASTELFIDARDO
|
AN
|
SALVUCCI
CARLO
|
|
21
|
ANIC827005
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ITALO CARLONI”
|
CERRETO D’ESI
|
AN
|
PROCACCINI
EMLIO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
22
|
ANIC850006
ISTITUTO COMPRENSIVO
“RITA LEVI MONTALCINI”
|
CHIARAVALLE
|
AN
|
SAVINI
LORENZO
|
|
23
|
ANIC85200T
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI”
|
CHIARAVALLE
|
AN
|
GIOMMETTI
ELENA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
24
|
ANIC834008
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
CORINALDO
|
AN
|
CERESONI
SIMONE
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
25
|
ANIC83800G
ISTITUTO COMPRENSIVO
“L. BARTOLINI”
|
CUPRAMONTANA
|
AN
|
DOTTORI
IVANO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
26
|
ANIC828001
ISTITUTO COMPRENSIVO
“F. IMONDI ROMAGNOLI”
|
FABRIANO
|
AN
|
GASPARI
ANTONELLO
|
|
27
|
ANIC84500P
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”
|
FABRIANO
|
AN
|
VENTURI
STEFANIA
|
|
28
|
ANIC84600E
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”
|
FABRIANO
|
AN
|
BRITA
AURELIA
|
|
29
|
ANIS01700P
I.I.S. “MOREA-VIVARELLI”
|
FABRIANO
|
AN
|
PROCACCINI
EMILIO
|
|
30
|
ANIS01800E
I.I.S. “MERLONI-MILIANI”
|
FABRIANO
|
AN
|
STRONA
OLIVIERO
|
|
31
|
ANPC03000B
LICEO CLASSICO “F. STELLUTI”
|
FABRIANO
|
AN
|
CENSI
DENNIS LUIGI
|
|
32
|
ANPS05000Q
LICEO SCIENTIFICO “VOLTERRA”
|
FABRIANO
|
AN
|
MEZZANOTTE
FRANCESCO
|
|
33
|
ANIC826009
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
|
FALCONARA
MARITTIMA
|
AN
|
AMBROGINI
MARIA
|
|
34
|
ANIC82500D
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FALCONARA CENTRO”
|
FALCONARA
MARITTIMA
|
AN
|
BAIONE
ANGELICA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
35
|
ANIC82400N
ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO SANZIO”
|
FALCONARA
MARITTIMA
|
AN
|
MARTINO
ROSA
|
|
36
|
ANIS002001
I.I.S. “CAMBI-SERRANI”
|
FALCONARA
MARITTIMA
|
AN
|
SIGNORINI
STEFANIA
|
|
37
|
ANIC80700X
ISTITUTO COMPRENSIVO
“BELTRAMI”
|
FILOTTRANO
|
AN
|
DOTTORI
IVANO
|
|
38
|
ANIC82900R
ISTITUTO COMPRENSIVO
“CARLO URBANI”
|
JESI
|
AN
|
ROSSI
GILBERTO
|
|
39
|
ANIC830001
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FEDERICO II”
|
JESI
|
AN
|
FABRIZI
MASSIMO
|
|
40
|
ANIC83900B
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LORENZO LOTTO”
|
JESI
|
AN
|
VALENTINI
SABRINA
|
|
41
|
ANIC84000G
ISTITUTO COMPRENSIVO
“SAN FRANCESCO”
|
JESI
|
AN
|
PROSPERI
LIDIA
|
|
42
|
ANIS022006
I.I.S. “CUPPARI-SALVATI”
|
JESI
|
AN
|
ALBANI
ALFIO
|
|
43
|
ANIS023002
I.I.S. “MARCONI-PIERALISI”
|
JESI
|
AN
|
MARRI
CORRADO
|
|
44
|
ANIS02100A
I.I.S. “G. GALILEI”
|
JESI
|
AN
|
FRATI
LUIGI
|
|
45
|
ANPC060007
LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II”
|
JESI
|
AN
|
TITTARELLI
FLORIANO
|
|
46
|
ANPS040005
LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”
|
JESI
|
AN
|
FABBRI
FABIOLA
|
|
47
|
ANIC83200L
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. SOLARI”
|
LORETO
|
AN
|
ROMAGNOLI
LUIGIA
|
|
48
|
ANIS00800X
I.I.S. “EINSTEIN-NEBBIA”
|
LORETO
|
AN
|
LUCANTONI
FRANCESCO
|
|
49
|
ANIC83700Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
“CARLO URBANI”
|
MAIOLATI
SPONTINI (MOIE)
|
AN
|
MORETTI
VINCENZO
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
50
|
ANIC851002
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTE
SAN VITO
|
AN
|
GOBBI
PAOLA
|
DIRIGENTE REGGENTE
|
51
|
ANIC82300T
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTEMARCIANO
|
AN
|
IANNOTTA
ANGELA
|
|
52
|
ANIC814003
ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOVANNI PAOLO II”
NUMANA-SIROLO
|
NUMANA
|
AN
|
DURANTINI
ANNARITA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
53
|
ANIC842007
ISTITUTO COMPRENSIVO
“C. G. CESARE”
|
OSIMO
|
AN
|
RADICIONI
FABIO
|
|
54
|
ANIC843003
ISTITUTO COMPRENSIVO
“BRUNO DA OSIMO”
|
OSIMO
|
AN
|
MATTIOLI
MARIO
|
|
55
|
ANIC84400V
ISTITUTO COMPRENSIVO
“F.LLI TRILLINI”
|
OSIMO
|
AN
|
CATOZZO
ROSANNA
|
|
56
|
ANIS00900Q
I.I.S. “CORRIDONI-CAMPANA”
|
OSIMO
|
AN
|
BRANDONI
MILENA
|
nuovo incarico (da I.I.S. “Laeng-Castelfidardo” di Osimo
|
57
|
ANIS01100Q
I.I.S. “MARIA LAENG-CASTELFIDARDO”
|
OSIMO
|
AN
|
FRISOLI
ANGELO
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
58
|
ANIC81000Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
OSTRA
|
AN
|
ANDREOLINI
MARILENA
|
|
59
|
ANIC83600X
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GIGLI”
|
MONTE ROBERTO
(Pianello Vallesina)
|
AN
|
GESUE’
MARIA NADIA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
60
|
ANIC80300L
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”
|
POLVERIGI
|
AN
|
D’ONGHIA
GIOVANNA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
61
|
ANIC805008
ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOACCHINO ROSSINI”
|
SAN MARCELLO
|
AN
|
GOBBI
PAOLA
|
|
62
|
ANIC806004
ISTITUTO COMPRENSIVO "BARTOLO DA SASSOFERRATO"
|
SASSOFERRATO
|
AN
|
MICCIONE
SARA
|
|
63
|
ANIC84700C
ISTITUTO COMPRENSIVO "SENIGALLIA CENTRO-FAGNANI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
LEONI
PATRIZIA
|
nuovo incarico
(da I.C. “Carlo Urbani” di Moie di Maiolati Spontini”
|
64
|
ANIC848006
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MARIO GIACOMELLI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
MARTELLI
IOLETTA
|
|
65
|
ANIC83300C
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCHETTI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
D’AMBROSIO
PATRIZIA
|
|
66
|
ANIC849002
ISTITUTO COMPRENSIVO
“SENIGALLIA SUD-BELARDI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
TESTA
LUCA MARIA
ANTONIO
|
|
67
|
ANIS01900A
I.I.S. “ALFREDO PANZINI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
IMPOCO
ALESSANDRO
|
|
68
|
ANIS01600V
I.I.S. “CORINALDESI- PADOVANO”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
NICOLOSI
ANNA MARIA
|
|
69
|
ANPC040002
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
PRINCIPI
FULVIA
|
|
70
|
ANPS010009
LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI”
|
SENIGALLIA
|
AN
|
SORDONI
DANIELE
|
|
71
|
ANIC80900G
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MARIO COSTANTINI”
|
SERRA SAN QUIRICO
|
AN
|
DI DONATO
AGNESE
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
72
|
ANIC835004
ISTITUTO COMPRENSIVO “NORI DE’ NOBILI”
|
TRECASTELLI
|
AN
|
SIENA
ADRIANA ALEJANDRA
|
|
73
|
APIC80800A
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DE CAROLIS”
|
ACQUAVIVA
PICENA
|
AP
FM
|
GENTILI
GAIA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
74
|
APIS004007
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
|
AMANDOLA
|
AP
FM
|
DI PERSIO
RITA
|
|
75
|
APIC83000G
ISTITUTO COMPRENSIVO “ASCOLI CENTRO-D’AZEGLIO”
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
BELLINI
VALENTINA
|
|
76
|
APIC82900B
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO"
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
CIMICA
ELVIA
|
|
77
|
APIC83100B
ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGO-SOLESTÀ-CANTALAMESSA”
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
GIORGI
SILVIA
|
|
78
|
APIC832007
ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON LUIGI GIUSSANI-MONTICELLI"
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
PETTINELLI
CINZIA
|
|
79
|
APIS012006
LICEO "A. ORSINI-O. LICINI"
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
LATINI
NADIA
|
|
80
|
APIS00800E
I.I.S. “ULPIANI”
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
MORETTI
ROSANNA
|
|
81
|
APIS013002
I.I.S. “G. MAZZOCCHI-UMBERTO I”
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
D’AMATO
NAZARIO
|
|
82
|
APIS01100A
I.I.S. "E. FERMI - G. SACCONI - A. CECI"
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
EVANGELISTI
ADO
|
|
83
|
APPC02000B
LICEO CLASSICO “F. STABILI”
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
VERNA
ARTURO
|
|
84
|
APMM068003
C.P.I.A.
|
ASCOLI PICENO
|
AP FM
|
EVANGELISTI
ADO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
85
|
APIC820001
ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 1
|
CASTEL DI LAMA
|
AP FM
|
VITALI
MARIA
|
|
86
|
APIC82100R
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FALCONE-BORSELLINO”
|
CASTEL DI LAMA
|
AP FM
|
GRABIOLI
MONICA
|
nuovo
incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte
|
87
|
APIC81300T
ISTITUTO COMPRENSIVO
INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
|
COMUNANZA
|
AP FM
|
DI MASCIO
ALESSANDRA
|
|
88
|
APIC825004
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
FALERONE
|
AP FM
|
TIRABASSO
PATRIZIA
|
|
89
|
APIC81000A
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DA VINCI-UNGARETTI”
|
FERMO
|
AP FM
|
BARISIO
MARIA TERESA
|
nuovo
incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte
|
90
|
APIC840006
ISTITUTO COMPRENSIVO
“BETTI”
|
FERMO
|
AP FM
|
ISIDORI
ANNA MARIA
|
nuovo incarico
(da I.C. Monte
Urano)
|
91
|
APIC841002
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FRACASSETTI-CAPODARCO”
|
FERMO
|
AP FM
|
GOFFI
ALESSANDRA
|
nuovo
incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia
|
92
|
APIS00100Q
I.I.S. "UMBERTO PREZIOTTI"
|
FERMO
|
AP FM
|
BERNARDINI
ANNAMARIA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
93
|
APPC01000R
LICEO CLASSICO "ANNIBAL CARO"
|
FERMO
|
AP FM
|
FERRACUTI
PIERO
|
|
94
|
APPS030005
LICEO SCIENTIFICO
"T. C. ONESTI"
|
FERMO
|
AP FM
|
RIPARI
MARZIA
|
|
95
|
APTD07000B
I.T.E.T. “CARDUCCI-GALILEI”
|
FERMO
|
AP FM
|
CORRADINI
CRISTINA
|
|
96
|
APTF010002
I.T.I. "G. M. MONTANI"
|
FERMO
|
AP FM
|
SCATASTA
STEFANIA
|
nuovo incarico (da IPSIA “O. Ricci” di Fermo)
|
97
|
APRI02000Q
I.P.S.I.A. "O. RICCI"
|
FERMO
|
AP FM
|
BERNARDINI
ANNAMARIA
|
nuovo incarico (da I.C. “Fracassetti-Capodarco” di Fermo)
|
98
|
APMM06900V
C.P.I.A.
|
FERMO
|
AP FM
|
CORRADINI
CRISITNA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
99
|
APIC817005
ISTITUTO COMPRENSIVO
"FOLIGNANO-MALTIGNANO"
|
FOLIGNANO
|
AP
FM
|
MARINI
DANIELE
|
nuovo incarico
(da I.C. “Falcone-Borsellino” di Castel di Lama)
|
100
|
APIC818001
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
|
GROTTAMMARE
|
AP FM
|
SILVESTRI
LUIGINA
|
|
101
|
APIS00700P
I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI"
|
GROTTAMMARE
|
AP FM
|
VALLESI
SABRINA
|
|
102
|
APIC838006
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTE URANO
|
AP FM
|
GENTILINI
ROSSANA
|
nuovo
incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia
|
103
|
APIC82600X
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CESTONI”
|
MONTEGIORGIO
|
AP FM
|
IORMETTI
FRANCESCA
|
|
104
|
APIC824008
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTEGRANARO
|
AP FM
|
CUDINI
CHIARA
|
|
105
|
APIC82800G
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTEPRANDONE
|
AP FM
|
CAMAIANI
FRANCESCA
|
|
106
|
APIC82200L
ISTITUTO COMPRENSIVO "PAGANI"
|
MONTERUBBIANO
|
AP FM
|
BREGLIOZZI
ANNARITA
|
|
107
|
APIC82700Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
PETRITOLI
|
AP FM
|
TAMMARO
LIVIA
|
|
108
|
APIC82300C
ISTITUTO COMPRENSIVO
"NARDI"
|
PORTO SAN GIORGIO
|
AP FM
|
MEDORI
DANIELA
|
|
109
|
APIC83600E
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RITA LEVI MONTALCINI"
|
PORTO SANT'ELPIDIO
|
AP FM
|
DE VINCENTIIS
LILIANA
|
|
110
|
APIC83700A
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RODARI-MARCONI"
|
PORTO SANT'ELPIDIO
|
AP FM
|
GENTILI
OMBRETTA
|
|
111
|
APIS00200G
I.I.S. “CARLO URBANI”
|
PORTO SANT’ELPIDIO
|
AP FM
|
VESPASIANI
ROBERTO
|
|
112
|
APIC804003
ISTITUTO COMPRENSIVO
"CUPRA MARITTIMA - RIPATRANSONE"
|
RIPATRANSONE
|
AP FM
|
GENTILI GAIA
|
|
113
|
APIC811006
ISTITUTO COMPRENSIVO
DEL TRONTO E VALFLUVIONE
|
ROCCAFLUVIONE
|
AP FM
|
SPURIO
SERGIO
|
|
114
|
APIC809006
ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTALTO MARCHE
|
ROTELLA
|
AP FM
|
ROMAGNI
LUIGIA
|
|
115
|
APIC833003
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO NORD"
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
CAROSI
GIUSEPPINA
|
|
116
|
APIC83500P
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO CENTRO"
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
D’IGNAZI
LAURA
|
|
117
|
APIC83400V
STITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO SUD"
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
CECCHINI
FRANCA MAFALDA
|
nuovo incarico (da I.C. Macerata Feltria)
|
118
|
APIS00300B
I.I.S. LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI”
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
PIERGALLINI
MAURILIO
|
|
119
|
APPS02000E
LICEO SCIENTIFICO "B. ROSETTI"
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
MARINI
STEFANIA
|
|
120
|
APIS00900A
I.I.S. “CAPRIOTTI”
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
VITA
ELISA
|
|
121
|
APRI03000A
I.P.S.I.A. "ANTONIO GUASTAFERRO"
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
MARZIALE
MARINA
|
|
122
|
APRH01000N
I.P.S.S.E.O.A. “BUSCEMI”
|
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
|
AP FM
|
GERMANI
MANUELA
|
|
123
|
APIC839002
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
SANT'ELPIDIO A MARE
|
AP FM
|
SANTAGATA
TERESA
|
|
124
|
APIC80600P
STITUTO COMPRENSIVO
|
SPINETOLI
|
AP FM
|
PIASINI
ENRICO
|
|
125
|
MCIC805002
I.C. "COLDIGIOCO"
|
APIRO
|
MC
|
TARASCIO
EMANUELA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
126
|
MCIC825007
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LUCA DELLA ROBBIA”
|
APPIGNANO
|
MC
|
GRECO
FILOMENA
|
|
127
|
MCIC80300A
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ SIMONE DE MAGISTRIS”
|
CALDAROLA
|
MC
|
SCAGNETTI
FABIOLA
|
nuovo incarico
(rientro dalla particolare posizione di stato)
|
128
|
MCIC809009
ISTITUTO COMPRENSIVO
“UGO BETTI”
|
CAMERINO
|
MC
|
CAVALLARO
MAURIZIO
|
|
129
|
MCIS00100V
I.I.S. “COSTANZA VARANO”
|
CAMERINO
|
MC
|
ROSATI
FRANCESCO
|
|
130
|
MCTD030004
I.T.C.G. "GIOVANNI ANTINORI"
|
CAMERINO
|
MC
|
ROSATI
FRANCESCO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
131
|
MCIC80200E
ISTITUTO COMPRENSIVO
“N. STRAMPELLI”
|
CASTELRAIMONDO
|
MC
|
SPURIO
PIERINA
|
|
132
|
MCIC811009
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ENRICO MESTICA”
|
CINGOLI
|
MC
|
TARASCIO
EMANUELA
|
|
133
|
MCRH01000R
IPSEOA “GIROLAMO VARNELLI”
|
CINGOLI
|
MC
|
CANOVA
ANTONELLA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
134
|
MCIC83000P
ISTITUTO COMPRENSIVO
“SANT’AGOSTINO”
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
CAPRIOTTI
ROBERTA
|
|
135
|
MCIC834002
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA REGINA ELENA
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
BOCCANERA
DANIELA
|
|
136
|
MCIC83500T
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA TACITO
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
LOIOTILE
TERESA
|
|
137
|
MCIC83600N
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA UGO BASSI
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
ARMANDINI
MAURIZIO
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
138
|
MCIS00200P
I.I.S. “L. DA VINCI”
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
CANNIZZARO
FLAVIA MARIA TERESA VALENTINA
|
nuovo incarico (da I.C. “De Carolis” di Acquaviva Picena)
|
139
|
MCIS01100D
I.I.S. “V. BONIFAZI”
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
BERNACCHIA
CLAUDIO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
140
|
MCTD02000D
I.T.C. “FILIPPO CORRIDONI”
|
CIVITANOVA MARCHE
|
MC
|
GIACCHETTA
FRANCESCO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
141
|
MCIC818004
ISTITUTO COMPRENSIVO
COLMURANO
|
COLMURANO
|
MC
|
RUGGERI
ANNALISA
|
|
142
|
MCIC812005
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ALESSANDRO MANZONI”
|
CORRIDONIA
|
MC
|
SMORLESI
DANIELA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
143
|
MCIC83700D
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LUIGI LANZI”
|
CORRIDONIA
|
MC
|
LAUTIZI
FEDERICA
|
nuovo incarico (da I.C. “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena)
|
144
|
MCRI010008
I.P.S.I.A. "FILIPPO CORRIDONI"
|
CORRIDONIA
|
MC
|
GIACCHETTA
FRANCESCO
|
|
145
|
MCIC833006
ISTITUTO COMPRENSIVO
"DANTE ALIGHIERI"
|
MACERATA
|
MC
|
VECCHIOLI
LAURA
|
|
146
|
MCIC82700V
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ENRICO FERMI”
|
MACERATA
|
MC
|
TRUBBIANI
MORENO
|
|
147
|
MCIC82800P
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ENRICO MESTICA”
|
MACERATA
|
MC
|
LAPPICCIRELLA
TERESA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
148
|
MCIS00900D
I.I.S. "GIUSEPPE GARIBALDI"
|
MACERATA
|
MC
|
ANGERILLI
MARIA ANTONELLA
|
|
149
|
MCIS012009
I.I.S. "MATTEO RICCI"
|
MACERATA
|
MC
|
EMILIOZZI
RITA
|
|
150
|
MCIS00800N
I.I.S. "BRAMANTE"
|
MACERATA
|
MC
|
ANGERILLI
MARIA ANTONELLA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
151
|
MCPC04000Q
LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G. LEOPARDI”
|
MACERATA
|
MC
|
MARCANTONELLI
ANNAMARIA
|
|
152
|
MCPS02000N
LICEO SCIENTIFICO
"G. GALILEI"
|
MACERATA
|
MC
|
CIAMPECHINI
ROBERTA
|
nuovo incarico (da I.T.C. “Gentili” di Macerata)
|
153
|
MCSD01000D
LICEO ARTISTICO CANTALAMESSA
|
MACERATA
|
MC
|
MENGONI
CLAUDIO
|
|
154
|
MCTD01000V
I.T.C. “GENTILI”
|
MACERATA
|
MC
|
CIAMPECHINI
ROBERTA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
155
|
MCMM05300C
C.P.I.A.
|
MACERATA
|
MC
|
LOMBARDELLI
SIMONA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
156
|
MCVC010007
CONVITTO NAZIONALE "GIACOMO LEOPARDI"
|
MACERATA
|
MC
|
MARCANTONELLI
ANNAMARIA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
157
|
MCIC80700N
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ENRICO MATTEI"
|
MATELICA
|
MC
|
BOLDRINI
ANDREA
|
|
158
|
MCRI05000P
I.P.S.I.A. "DON E. POCOGNONI"
|
MATELICA
|
MC
|
DI PAOLA
LUCIA
|
|
159
|
MCIC81900X
ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOVANNI XXIII"
|
MOGLIANO
|
MC
|
CIMINI
NATASCIA
|
|
160
|
MCIC82100X
ISTITUTO COMPRENSIVO
"LORENZO LOTTO"
|
MONTE SAN
GIUSTO
|
MC
|
IACUCCI
EDOARDO
|
|
161
|
MCIC826003
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. CINGOLANI”
|
MONTECASSIANO
|
MC
|
BACELLI
SILVANA
|
|
162
|
MCIC82200Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA PIAVE”
|
MORROVALLE
|
MC
|
SIMONETTI
ARIANNA
|
|
163
|
MCIC820004
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MONS. PAOLETTI”
|
PIEVE TORINA
|
MC
|
CAVALLARO
MAURIZIO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
164
|
MCIC817008
ISTITUTO COMPRENSIVO
“VINCENZO MONTI”
|
POLLENZA
|
MC
|
SCATTOLINI
CATIA
|
|
165
|
MCIC82900E
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ENRICO MEDI"
|
PORTO RECANATI
|
MC
|
DEL BUONO
CORRADO
|
|
166
|
MCIC813001
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO SANZIO"
|
POTENZA PICENA
|
MC
|
|
IN ATTESA DI NOMINA NUOVO DIRIGENTE
|
167
|
MCIC81400R
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
|
POTENZA PICENA
|
MC
|
GATTARI
ALESSANDRA
|
|
168
|
MCIC83100E
ISTITUTO COMPRENSIVO
"NICOLA BADALONI"
|
RECANATI
|
MC
|
DE SIENA
ANNAMARIA
|
|
169
|
MCIC83200A
ISTITUTO COMPRENSIVO
"BENIAMINO GIGLI"
|
RECANATI
|
MC
|
BRACALENTE
ERMANNO
|
|
170
|
MCPC09000R
LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI"
|
RECANATI
|
MC
|
BERNACCHIA
CLAUDIO
|
|
171
|
MCIS00400A
I.I.S. “ENRICO MATTEI”
|
RECANATI
|
MC
|
MARCATILI
ANTONELLA
|
nuovo incarico (da I.C. “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche)
|
172
|
MCIC80600T
ISTITUTO COMPRENSIVO
“VINCENZO TORTORETO”
|
SAN GINESIO
|
MC
|
CECCONI
GRAZIA MARIA
|
|
173
|
MCIS00700T
I.I.S. "A. GENTILI"
|
SAN GINESIO
|
MC
|
GHEZZI
MAURA
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
174
|
MCIC81000D
ISTITUTO COMPRENSIVO
“TACCHI VENTURI”
|
SAN SEVERINO MARCHE
|
MC
|
CORRIDONI
LAURETTA
|
|
175
|
MCTF010005
I.T.I.S. “E. DIVINI”
|
SAN SEVERINO MARCHE
|
MC
|
LUCIANI
SANDRO
|
|
176
|
MCIC804006
I.C. “GIACOMO LEOARDI”
|
SARNANO
|
MC
|
GHEZZI
MAURA
|
|
177
|
MCRI040004
I.P.S.I.A. “RENZO FRAU”
|
SARNANO
|
MC
|
CIMMINO
IDA
|
|
178
|
MCIC81500L
ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. LUCATELLI"
|
TOLENTINO
|
MC
|
AMICO
MARA
|
|
179
|
MCIC81600C
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON BOSCO”
|
TOLENTINO
|
MC
|
CALENZO
GIUSEPPE
|
|
180
|
MCIS00300E
I.I.S. “FRANCESCO FILELFO"
|
TOLENTINO
|
MC
|
ROMANO
DONATO
|
|
181
|
MCIC82400B
ISTITUTO COMPRENSIVO
“EGISTO PALADINI”
|
TREIA
|
MC
|
FIORILLO
ANGELA
|
|
182
|
PSIC807006
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ENRICO MATTEI"
|
ACQUALAGNA
|
PU
|
CIOCCA
MARIA ANTONIETTA
|
|
183
|
PSIC808002
ISTITUTO COMPRENSIVO
"SCIPIONE LAPI"
|
APECCHIO
|
PU
|
VIRGILI
EDOARDO
|
REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA
|
184
|
PSIC83500A
ISTITUTO COMPRENSIVO
“F. MICHELINI TOCCI”
|
CAGLI
|
PU
|
VIRGILI
EDOARDO
|
|
185
|
PSIS00400V
I.I.S. "G. CELLI"
|
CAGLI
|
PU
|
TRAUZZI
FRANCESCO
|
|
186
|
PSIC822008
ISTITUTO COMPRENSIVO
“MARCO POLO”
|
CARTOCETO
(Lucrezia di Cartoceto)
|
PU
|
D’AMICO
LUIGINA
|
|
187
|
PSIC823004
I.C. "G.LEOPARDI"
|
COLLI AL METAURO
|
PU
|
RUGGIERI
NORA
|
|
188
|
PSEE015007
DIREZIONE DIDATTICA “SAN LAZZARO”
|
FANO
|
PU
|
LOCARINI
MICHELE
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
189
|
PSEE03900Q
DIREZIONE DIDATTICA "SANT’ORSO"
|
FANO
|
PU
|
|
IN ATTESA NOMINA REGGENTE ANNUALE
|
190
|
PSIC83800T
ISTITUTO COMPRENSIVO
“GANDIGLIO”
|
FANO
|
PU
|
CARBONE
MARIA
|
|
191
|
PSIC829003
ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEO NUTI"
|
FANO
|
PU
|
DALMONTE
MONICA
|
|
192
|
PSIC830007
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. PADALINO”
|
FANO
|
PU
|
FAGGI GRIGIONI
SILVIA
|
|
193
|
PSIS003003
I.I.S. "A. VOLTA"
|
FANO
|
PU
|
AUGELLO
ELEONORA MARIA AUSILIA
|
|
194
|
PSPC06000D
LICEO "NOLFI-APPOLLONI"
|
FANO
|
PU
|
GIOMBI
SAMUELE
|
|
195
|
PSPS01000G
LICEO SCIENTIFICO "TORELLI"
|
FANO
|
PU
|
FALCOMER
RENATA
|
|
196
|
PSIC816001
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DONATO BRAMANTE”
|
FERMIGNANO
|
PU
|
GROTTOLA
EUGENIO
|
|
197
|
PSIC82000L
ISTITUTO COMPRENSIVO
“F.LLI MERCANTINI”
|
FOSSOMBRONE
|
PU
|
VISONE
MICHELA
|
|
198
|
PSIS00600E
I.I.S. "LUIGI DONATI"
|
FOSSOMBRONE
|
PU
|
DI GIUSEPPE
ALESSANDRA
|
|
199
|
PSIC81200N
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LANFRANCO”
|
GABICCE MARE
|
PU
|
LEONESSA
VALERIA
|
|
200
|
PSIC81100T
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MACERATA FELTRIA
|
PU
|
DI STEFANO
LUCIA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
201
|
PSIC80300V
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO SANZIO"
|
MERCATINO CONCA
|
PU
|
MARINAI
ANNA MARIA
|
REGGENTE
SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE
|
202
|
PSIC83200V
ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. FERMI”
|
MONDOLFO
|
PU
|
LANDINI
ANNA MARIA
|
|
203
|
PSIC83300P
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FAA’ DI BRUNO”
|
MONDOLFO
|
PU
|
PALUMBO
PIA ASSUNTA
|
|
204
|
PSIC810002
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. BUCCI”
|
MONTEFELCINO
|
PU
|
LUCARELLI
VITO ALESSANDRO
|
|
205
|
PSIC84100N
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
MONTELABBATE
|
PU
|
MARTELLACCI
MELANIA
|
|
206
|
PSIC83400E
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. BINOTTI”
|
PERGOLA
|
PU
|
CITO
EMANUELA
|
|
207
|
PSIC81700R
ISTITUTO COMPRENSIVO
“LUIGI PIRANDELLO”
|
PESARO
|
PU
|
BIAGINI
CINZIA
|
|
208
|
PSIC81800L
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
|
PESARO
|
PU
|
NONNI
LUCIA
|
|
209
|
PSIC82100C
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. OLIVERI”
|
PESARO
|
PU
|
BOSIO
FLAVIO
|
|
210
|
PSIC82400X
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DANTE ALIGHIERI”
|
PESARO
|
PU
|
D’AMBROSIO
FIORELLA
|
|
211
|
PSIC82500Q
ISTITUTO COMPRENSIVO
VILLA SAN MARTINO
|
PESARO
|
PU
|
MATTIOLI
LORETTA
|
|
212
|
PSIC82700B
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. GAUDIANO”
|
PESARO
|
PU
|
DE MARCHI
ANGELA
|
|
213
|
PSIC828007
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. GALILEI”
|
PESARO
|
PU
|
MENCARELLI
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
214
|
PSIC84200D
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ELIO TONELLI”
|
PESARO
|
PU
|
BALZANO
RAFFAELE
|
|
215
|
PSIS002007
I.I.S."S. MARTA" - "G. BRANCA"
|
PESARO
|
PU
|
FRANCA
ROBERTO
|
|
216
|
PSIS01300N
I.I.S. “A. CECCHI”
|
PESARO
|
PU
|
GIULIANI
DONATELLA
|
|
217
|
PSIS01900L
I.I.S. “MENGARONI”
|
PESARO
|
PU
|
PERUGINI
SERENA
|
|
PSPC03000N
LICEO CLASSICO “MAMIANI"
|
PESARO
|
PU
|
LISOTTI
ROBERTO
|
|
219
|
PSPS020006
LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”
|
PESARO
|
PU
|
ROSSINI
RICCARDO
|
|
220
|
PSRI02000B
I.P.S.I.A. "BENELLI"
|
PESARO
|
PU
|
MARINAI
ANNA MARIA
|
|
221
|
PSTD10000N
I.T.E.T. “BRAMANTE-GENGA"
|
PESARO
|
PU
|
GENNARI
ANNA
|
|
222
|
PSIC815005
ISTITUTO COMPRENSIVO
|
PIANDIMELETO
|
PU
|
ZACCO
ALESSANDRA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
223
|
PSIC80400P
ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. CARNEVALI"
|
SANT'ANGELO IN VADO
|
PU
|
FRANCIOSI
SABRINA
|
|
224
|
PSIC80500E
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANNA FRANK"
|
SASSCORVARO
AUDITORE
|
PU
|
MARROCCO
LAURA
|
|
225
|
PSIS00100B
STITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO”
|
SASSOCORVARO
|
PU
|
AMADEI
MARIA BEATRICE
|
|
226
|
PSIC83900N
STITUTO COMPRENSIVO
PIAN DEL BRUSCOLO
|
TAVULLIA
|
PU
|
PASCIUTI
DANIELA
|
|
227
|
PSIC831003
STITUTO COMPRENSIVO
“GIO’ POMODORO”
|
TERRE ROVERESCHE
|
PU
|
ALBUCCI
ALESSANDRA
|
|
228
|
PSIS00700A
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE”
|
URBANIA
|
PU
|
ACCILI
ANTONELLA
|
nuovo incarico (da I.C. di Piandimeleto)
|
229
|
PSIC836006
ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"
|
URBINO
|
PU
|
CAMPOGIANI
CARLA
|
DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO
|
230
|
PSIC837002
ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO VOLPONI”
|
URBINO
|
PU
|
FARINELLI
MARIA LORENA
|
|
231
|
PSIS01800R
I.I.S. "RAFFAELLO"
|
URBINO
|
PU
|
PICCARI
DANIELE
|
|
232
|
PSPS050002
LICEO SCIENTIFICO “LAURANA-BALDI”
|
URBINO
|
PU
|
GUIDI
CLAUDIA
|
|
233
|
PSSD04000T
LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO”
|
URBINO
|
PU
|
MARRÈ
BIANCA MARIA PIA
|
|
234
|
PSTF01000N
I.T.I. "E. MATTEI"
|
URBINO
|
PU
|
BRANDI
SERGIO
|
nuovo incarico (da Istituto Omnicomprensivo di Urbania)
|
235
|
PSIC84000T
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II”
|
VALLEFOGLIA
|
PU
|
ALTORIO
ANTONIO
|
|
236
|
PSMM06900E
C.P.I.A.
|
URBINO
|
PU
|
ROSSINI
RICCARDO
|
REGGENTE
SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE
ELENCO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2020
|
N.RO
|
COGNOME E NOME
|
ISTITUZIONE SCOLASTICA
|
PROV.
|
1
|
Alegi Anna Maria
|
Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” Ancona
|
AN
|
2
|
Cascetti Maria Luisa
|
Istituto Comprensivo “B. Gigli” di Monte Roberto
|
AN
|
3
|
Fiorini Paola
|
Istituto d’Istruzione Superiore “Corridoni-Campana” di Osimo
|
AN
|
4
|
Micciarelli Elisabetta
|
Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” Ancona
|
AN
|
5
|
Natalini Anna Maria
|
Istituto Comprensivo di Monte San Vito
|
AN
|
6
|
Torquati Gabriele
|
Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto
|
AN
|
7
|
Vacirca Maria Antonietta
|
Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona
|
AN
|
8
|
Agostini Vincenza
|
Istituto Comprensivo “Luciani-SS. Filippo e Giacomo” Ascoli Piceno
|
AP
|
9
|
Palanca Patrizia
|
istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno
|
AP
|
10
|
Bonanni Margherita
|
Istituto Tecnico Industriale “Montanti “ di Fermo
|
FM
|
11
|
Corallini Marinella
|
Istituto Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti” di Fermo
|
FM
|
12
|
Ansovini Pierluigi
|
Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche
|
MC
|
13
|
Bitti Maria Rosella
|
Istituto Professionale Alberghiero “Varnelli” di Cingoli
|
MC
|
14
|
Castiglioni Pierfrancesco
|
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata
|
MC
|
15
|
Giri Giovanni
|
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Recanati
|
MC
|
16
|
Sagretti Carla
|
C.P.I.A. di Macerata
|
MC
|
17
|
Blasi Lorenzo
|
Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pesaro
|
PU
|
18
|
Gelardi Silvia
|
Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Urbino
|
PU
IN PENSIONE DAL 4 FEBBRAIO 2020
|
19
|
Guidi Enrico Maria
|
Istituto Comprensivo “Pascoli” di Urbino
|
PU
01 Settembre 2020
01 Settembre 2020
01 Settembre 2020 0
01 Settembre 2020 0
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