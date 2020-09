Scuola. Oggi si apre il nuovo anno scolastico. L’elenco completo delle nuove dirigenze scolastiche

01 Settembre 2020 22:04

Ancona - Oggi primo giorno di incarico per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21. A giorni ne sarà nominato un diciottesimo per coprire la sede dell’IC di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare precedentemente individuata.





E 18 sono anche i presidi che, sempre da oggi, sono in quiescenza al termine della loro carriera scolastica, ai quali il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha espresso a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la gratitudine per l’impegno profuso.





In totale i dirigenti formalmente in servizio nel nuovo anno sono 213, mentre sono 23 le reggenze annuali, di cui 19 riguardano le istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione, per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari, e quattro vanno a coprire sedi disponibili ma non vacanti.





Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l’Ufficio scolastico regionale ha disposto il trasferimento di sede su richiesta degli stessi interessati, di cui cinque provenienti da altra regione (tre dalla Lombardia, uno dal Veneto e due dal Piemonte), mentre quattro sono quelli che hanno chiesto il trasferimento fuori dalle Marche.





A tutti l’augurio di buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico regionale e nazionale.

QUADRO GENERALE DIRIGENTI SCOLASTICI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021





numero d’ordine



ISTITUZIONE SCOLASTICA

COMUNE PROVINCIA

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSEGNATO



NOTE 1 ANIC80400C ISTITUTO COMPRENSIVO “ ANCONA NORD” ANCONA AN CIONCHETTI LORELLA

2 ANIC81100G ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. SCOCCHERA” ANCONA AN PETRINI MARIA COSTANZA

3 ANIC813007 ISTITUTO COMPRENSIVO “ NOVELLI NATALUCCI” ANCONA AN CIPOLLA LUCIA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 4 ANIC81600P ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTADELLA-MARGHERITA HACK” ANCONA AN BERTINI MARIA ALESANDRA

5 ANIC82000A ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAZIE-TAVERNELLE”





ANCONA AN DEL MONTE SILVIA nuovo incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Veneto 6 ANIC81700E ISTITUTO COMPRENSIVO “ PINOCCHIO-MONTESICURO” ANCONA AN VINCITORIO MICHELA ANTONELLA

7 ANIC81800A ISTITUTO COMPRENSIVO “ POSATORA- PIANO ARCHI” ANCONA AN TARINI STEFANIA

8 ANIC819006 ISTITUTO COMPRENSIVO “ QUARTIERI NUOVI” ANCONA AN MINERVINI GIUSEPPE

9 ANIS01300B I.I.S. “PODESTI-CALZECCHI ONESTI” ANCONA AN CASTELLANA LAURA

10 ANIS01200G I.I.S. “SAVOIA-BENINCASA” ANCONA AN RUCCI ALESSANDRA

11 ANIS00400L I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI”

ANCONA AN SAVORE FRANCESCO nuovo incarico (da IC di Corinaldo) 12 ANIS014007 I.I.S. “VOLTERRA-ELIA”

ANCONA AN FIORDELMONDO MARIA RITA

13 ANPC010006 LICEO CLASSICO “CARLO RINALDINI” ANCONA AN BAIONE ANGELICA nuovo incarico (da I.C. “Novelli-Natalucci” di Ancona 14 ANPS03000E LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” ANCONA AN DURANTINI ANNARITA

15 ANSD01000Q LICEO ARTISTICO “EDGARDO MANNUCCI”

ANCONA AN ORSOLINI FRANCESCO MARIA

16 ANMM077007 C.P.I.A.

ANCONA (sede provv. SENIGALLIA) AN GIOMMETTI ELENA

17 ANIC80800Q ISTITUTO COMPRENSIVO

ARCEVIA AN FELACO MARIA FINIZIA

18 ANIC81500V ISTITUTO COMPRENSIVO

CAMERANO AN BOTTALUSCIO BARBARA

19 ANIC83100R ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” CASTELFIDARDO AN MARCHIANI MONICA

20 ANIC84100B ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI” CASTELFIDARDO AN SALVUCCI CARLO

21 ANIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO “ ITALO CARLONI” CERRETO D’ESI AN PROCACCINI EMLIO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 22 ANIC850006 ISTITUTO COMPRENSIVO “ RITA LEVI MONTALCINI” CHIARAVALLE



AN SAVINI LORENZO

23 ANIC85200T ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI” CHIARAVALLE AN GIOMMETTI ELENA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 24 ANIC834008 ISTITUTO COMPRENSIVO

CORINALDO AN CERESONI SIMONE DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 25 ANIC83800G ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. BARTOLINI” CUPRAMONTANA AN DOTTORI IVANO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 26 ANIC828001 ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. IMONDI ROMAGNOLI” FABRIANO AN GASPARI ANTONELLO

27 ANIC84500P ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” FABRIANO AN VENTURI STEFANIA

28 ANIC84600E ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”

FABRIANO AN BRITA AURELIA

29 ANIS01700P I.I.S. “MOREA-VIVARELLI”

FABRIANO AN PROCACCINI EMILIO

30 ANIS01800E I.I.S. “MERLONI-MILIANI”

FABRIANO AN STRONA OLIVIERO

31 ANPC03000B LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” FABRIANO AN CENSI DENNIS LUIGI

32 ANPS05000Q LICEO SCIENTIFICO “VOLTERRA” FABRIANO AN MEZZANOTTE FRANCESCO

33 ANIC826009 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS” FALCONARA MARITTIMA AN AMBROGINI MARIA

34 ANIC82500D ISTITUTO COMPRENSIVO “ FALCONARA CENTRO” FALCONARA MARITTIMA AN BAIONE ANGELICA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 35 ANIC82400N ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO SANZIO” FALCONARA MARITTIMA AN MARTINO ROSA

36 ANIS002001 I.I.S. “CAMBI-SERRANI”

FALCONARA MARITTIMA AN SIGNORINI STEFANIA

37 ANIC80700X ISTITUTO COMPRENSIVO “ BELTRAMI” FILOTTRANO AN DOTTORI IVANO

38 ANIC82900R ISTITUTO COMPRENSIVO “ CARLO URBANI” JESI AN ROSSI GILBERTO

39 ANIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO “ FEDERICO II” JESI AN FABRIZI MASSIMO

40 ANIC83900B ISTITUTO COMPRENSIVO “ LORENZO LOTTO” JESI AN VALENTINI SABRINA

41 ANIC84000G ISTITUTO COMPRENSIVO “ SAN FRANCESCO”

JESI AN PROSPERI LIDIA



42 ANIS022006 I.I.S. “CUPPARI-SALVATI”

JESI AN ALBANI ALFIO

43 ANIS023002 I.I.S. “MARCONI-PIERALISI” JESI AN MARRI CORRADO

44 ANIS02100A I.I.S. “G. GALILEI”

JESI AN FRATI LUIGI

45 ANPC060007 LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II” JESI AN TITTARELLI FLORIANO

46 ANPS040005 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” JESI AN FABBRI FABIOLA

47 ANIC83200L ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SOLARI” LORETO AN ROMAGNOLI LUIGIA

48 ANIS00800X I.I.S. “EINSTEIN-NEBBIA”

LORETO AN LUCANTONI FRANCESCO

49 ANIC83700Q ISTITUTO COMPRENSIVO “ CARLO URBANI” MAIOLATI SPONTINI (MOIE) AN MORETTI VINCENZO DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 50 ANIC851002 ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTE SAN VITO AN GOBBI PAOLA DIRIGENTE REGGENTE 51 ANIC82300T ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTEMARCIANO AN IANNOTTA ANGELA

52 ANIC814003 ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI PAOLO II” NUMANA-SIROLO NUMANA AN DURANTINI ANNARITA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 53 ANIC842007 ISTITUTO COMPRENSIVO “ C. G. CESARE” OSIMO AN RADICIONI FABIO

54 ANIC843003 ISTITUTO COMPRENSIVO “ BRUNO DA OSIMO” OSIMO AN MATTIOLI MARIO

55 ANIC84400V ISTITUTO COMPRENSIVO “ F.LLI TRILLINI” OSIMO AN CATOZZO ROSANNA

56 ANIS00900Q I.I.S. “CORRIDONI-CAMPANA” OSIMO AN BRANDONI MILENA

nuovo incarico (da I.I.S. “Laeng-Castelfidardo” di Osimo 57 ANIS01100Q I.I.S. “MARIA LAENG-CASTELFIDARDO” OSIMO AN FRISOLI ANGELO DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 58 ANIC81000Q ISTITUTO COMPRENSIVO

OSTRA AN ANDREOLINI MARILENA

59 ANIC83600X ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GIGLI”

MONTE ROBERTO (Pianello Vallesina) AN GESUE’ MARIA NADIA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 60 ANIC80300L ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI” POLVERIGI AN D’ONGHIA GIOVANNA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 61 ANIC805008 ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOACCHINO ROSSINI” SAN MARCELLO AN GOBBI PAOLA

62 ANIC806004 ISTITUTO COMPRENSIVO "BARTOLO DA SASSOFERRATO"

SASSOFERRATO







AN MICCIONE SARA

63 ANIC84700C ISTITUTO COMPRENSIVO "SENIGALLIA CENTRO-FAGNANI”

SENIGALLIA







AN LEONI PATRIZIA nuovo incarico (da I.C. “Carlo Urbani” di Moie di Maiolati Spontini” 64 ANIC848006 ISTITUTO COMPRENSIVO “ MARIO GIACOMELLI”

SENIGALLIA AN MARTELLI IOLETTA

65 ANIC83300C ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCHETTI”

SENIGALLIA AN D’AMBROSIO PATRIZIA

66 ANIC849002 ISTITUTO COMPRENSIVO “ SENIGALLIA SUD-BELARDI” SENIGALLIA AN TESTA LUCA MARIA ANTONIO

67 ANIS01900A I.I.S. “ALFREDO PANZINI”

SENIGALLIA AN IMPOCO ALESSANDRO

68 ANIS01600V I.I.S. “CORINALDESI- PADOVANO”

SENIGALLIA AN NICOLOSI ANNA MARIA

69 ANPC040002 LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”

SENIGALLIA AN PRINCIPI FULVIA

70 ANPS010009 LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI”

SENIGALLIA AN SORDONI DANIELE

71 ANIC80900G ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MARIO COSTANTINI”

SERRA SAN QUIRICO AN DI DONATO AGNESE DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 72 ANIC835004 ISTITUTO COMPRENSIVO “NORI DE’ NOBILI”

TRECASTELLI AN SIENA ADRIANA ALEJANDRA

73 APIC80800A ISTITUTO COMPRENSIVO “ DE CAROLIS”

ACQUAVIVA PICENA AP FM GENTILI GAIA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 74 APIS004007 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

AMANDOLA AP FM DI PERSIO RITA

75 APIC83000G ISTITUTO COMPRENSIVO “ASCOLI CENTRO-D’AZEGLIO” ASCOLI PICENO AP FM BELLINI VALENTINA

76 APIC82900B ISTITUTO COMPRENSIVO “ LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO" ASCOLI PICENO AP FM CIMICA ELVIA

77 APIC83100B ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGO-SOLESTÀ-CANTALAMESSA”

ASCOLI PICENO AP FM GIORGI SILVIA

78 APIC832007 ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LUIGI GIUSSANI-MONTICELLI" ASCOLI PICENO AP FM PETTINELLI CINZIA

79 APIS012006 LICEO "A. ORSINI-O. LICINI"

ASCOLI PICENO AP FM LATINI NADIA

80 APIS00800E I.I.S. “ULPIANI”

ASCOLI PICENO AP FM MORETTI ROSANNA

81 APIS013002 I.I.S. “G. MAZZOCCHI-UMBERTO I” ASCOLI PICENO AP FM D’AMATO NAZARIO

82 APIS01100A I.I.S. "E. FERMI - G. SACCONI - A. CECI" ASCOLI PICENO AP FM EVANGELISTI ADO

83 APPC02000B LICEO CLASSICO “F. STABILI”

ASCOLI PICENO





AP FM VERNA ARTURO

84 APMM068003 C.P.I.A.

ASCOLI PICENO



AP FM EVANGELISTI ADO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 85 APIC820001 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1

CASTEL DI LAMA





AP FM VITALI MARIA

86 APIC82100R ISTITUTO COMPRENSIVO “ FALCONE-BORSELLINO”





CASTEL DI LAMA









AP FM GRABIOLI MONICA nuovo incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte 87 APIC81300T ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI COMUNANZA





AP FM DI MASCIO ALESSANDRA

88 APIC825004 ISTITUTO COMPRENSIVO

FALERONE



AP FM TIRABASSO PATRIZIA

89 APIC81000A ISTITUTO COMPRENSIVO “ DA VINCI-UNGARETTI”





FERMO









AP FM BARISIO MARIA TERESA nuovo incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte 90 APIC840006 ISTITUTO COMPRENSIVO “ BETTI” FERMO



AP FM ISIDORI ANNA MARIA nuovo incarico (da I.C. Monte Urano) 91 APIC841002 ISTITUTO COMPRENSIVO “ FRACASSETTI-CAPODARCO”





FERMO











AP FM GOFFI ALESSANDRA nuovo incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia 92 APIS00100Q I.I.S. "UMBERTO PREZIOTTI" FERMO



AP FM BERNARDINI ANNAMARIA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 93 APPC01000R LICEO CLASSICO "ANNIBAL CARO" FERMO



AP FM FERRACUTI PIERO

94 APPS030005 LICEO SCIENTIFICO "T. C. ONESTI" FERMO



AP FM RIPARI MARZIA

95 APTD07000B I.T.E.T. “CARDUCCI-GALILEI” FERMO



AP FM CORRADINI CRISTINA

96 APTF010002 I.T.I. "G. M. MONTANI"

FERMO



AP FM SCATASTA STEFANIA nuovo incarico (da IPSIA “O. Ricci” di Fermo) 97 APRI02000Q I.P.S.I.A. "O. RICCI"

FERMO



AP FM BERNARDINI ANNAMARIA nuovo incarico (da I.C. “Fracassetti-Capodarco” di Fermo) 98 APMM06900V C.P.I.A.

FERMO



AP FM CORRADINI CRISITNA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 99 APIC817005 ISTITUTO COMPRENSIVO "FOLIGNANO-MALTIGNANO"



FOLIGNANO









AP FM MARINI DANIELE nuovo incarico (da I.C. “Falcone-Borsellino” di Castel di Lama) 100 APIC818001 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. LEOPARDI”

GROTTAMMARE





AP FM SILVESTRI LUIGINA

101 APIS00700P I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI"

GROTTAMMARE





AP FM VALLESI SABRINA

102 APIC838006 ISTITUTO COMPRENSIVO









MONTE URANO











AP FM GENTILINI ROSSANA nuovo incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia 103 APIC82600X ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CESTONI” MONTEGIORGIO



AP FM IORMETTI FRANCESCA

104 APIC824008 ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTEGRANARO



AP FM CUDINI CHIARA

105 APIC82800G ISTITUTO COMPRENSIVO



MONTEPRANDONE





AP FM CAMAIANI FRANCESCA

106 APIC82200L ISTITUTO COMPRENSIVO "PAGANI" MONTERUBBIANO



AP FM BREGLIOZZI ANNARITA

107 APIC82700Q ISTITUTO COMPRENSIVO

PETRITOLI



AP FM TAMMARO LIVIA

108 APIC82300C ISTITUTO COMPRENSIVO "NARDI" PORTO SAN GIORGIO

AP FM MEDORI DANIELA

109 APIC83600E ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI" PORTO SANT'ELPIDIO

AP FM DE VINCENTIIS LILIANA

110 APIC83700A ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI-MARCONI" PORTO SANT'ELPIDIO

AP FM GENTILI OMBRETTA

111 APIS00200G I.I.S. “CARLO URBANI”

PORTO SANT’ELPIDIO

AP FM VESPASIANI ROBERTO

112 APIC804003 ISTITUTO COMPRENSIVO "CUPRA MARITTIMA - RIPATRANSONE" RIPATRANSONE



AP FM GENTILI GAIA

113 APIC811006 ISTITUTO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE ROCCAFLUVIONE



AP FM SPURIO SERGIO

114 APIC809006 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALTO MARCHE ROTELLA



AP FM ROMAGNI LUIGIA

115 APIC833003 ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO NORD" SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM CAROSI GIUSEPPINA

116 APIC83500P ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO CENTRO" SAN BENEDETTO DEL TRONTO



AP FM D’IGNAZI LAURA

117 APIC83400V STITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO SUD" SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM CECCHINI FRANCA MAFALDA nuovo incarico (da I.C. Macerata Feltria)

118 APIS00300B I.I.S. LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP FM PIERGALLINI MAURILIO

119 APPS02000E LICEO SCIENTIFICO "B. ROSETTI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP FM MARINI STEFANIA

120 APIS00900A I.I.S. “CAPRIOTTI” SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP FM VITA ELISA

121 APRI03000A I.P.S.I.A. "ANTONIO GUASTAFERRO" SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP FM MARZIALE MARINA

122 APRH01000N I.P.S.S.E.O.A. “BUSCEMI” SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP FM GERMANI MANUELA

123 APIC839002 ISTITUTO COMPRENSIVO

SANT'ELPIDIO A MARE

AP FM SANTAGATA TERESA

124 APIC80600P STITUTO COMPRENSIVO

SPINETOLI



AP FM PIASINI ENRICO

125 MCIC805002 I.C. "COLDIGIOCO"

APIRO



MC TARASCIO EMANUELA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 126 MCIC825007 ISTITUTO COMPRENSIVO “ LUCA DELLA ROBBIA” APPIGNANO



MC GRECO FILOMENA

127 MCIC80300A ISTITUTO COMPRENSIVO “ SIMONE DE MAGISTRIS”





CALDAROLA











MC SCAGNETTI FABIOLA nuovo incarico (rientro dalla particolare posizione di stato) 128 MCIC809009 ISTITUTO COMPRENSIVO “ UGO BETTI” CAMERINO



MC CAVALLARO MAURIZIO

129 MCIS00100V I.I.S. “COSTANZA VARANO” CAMERINO

MC ROSATI FRANCESCO

130 MCTD030004 I.T.C.G. "GIOVANNI ANTINORI" CAMERINO



MC ROSATI FRANCESCO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 131 MCIC80200E ISTITUTO COMPRENSIVO “ N. STRAMPELLI”

CASTELRAIMONDO





MC SPURIO PIERINA

132 MCIC811009 ISTITUTO COMPRENSIVO “ ENRICO MESTICA”

CINGOLI





MC TARASCIO EMANUELA

133 MCRH01000R IPSEOA “GIROLAMO VARNELLI” CINGOLI

MC CANOVA ANTONELLA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 134 MCIC83000P ISTITUTO COMPRENSIVO “ SANT’AGOSTINO” CIVITANOVA MARCHE

MC CAPRIOTTI ROBERTA

135 MCIC834002 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE

MC BOCCANERA DANIELA

136 MCIC83500T ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE MC LOIOTILE TERESA

137 MCIC83600N ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI







CIVITANOVA MARCHE









MC ARMANDINI MAURIZIO DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 138 MCIS00200P I.I.S. “L. DA VINCI” CIVITANOVA MARCHE MC CANNIZZARO FLAVIA MARIA TERESA VALENTINA nuovo incarico (da I.C. “De Carolis” di Acquaviva Picena) 139 MCIS01100D I.I.S. “V. BONIFAZI” CIVITANOVA MARCHE MC BERNACCHIA CLAUDIO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 140 MCTD02000D I.T.C. “FILIPPO CORRIDONI” CIVITANOVA MARCHE

MC GIACCHETTA FRANCESCO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 141 MCIC818004 ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO COLMURANO



MC RUGGERI ANNALISA

142 MCIC812005 ISTITUTO COMPRENSIVO “ ALESSANDRO MANZONI” CORRIDONIA





MC SMORLESI DANIELA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 143 MCIC83700D ISTITUTO COMPRENSIVO “ LUIGI LANZI” CORRIDONIA



MC LAUTIZI FEDERICA nuovo incarico (da I.C. “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena) 144 MCRI010008 I.P.S.I.A. "FILIPPO CORRIDONI" CORRIDONIA



MC GIACCHETTA FRANCESCO

145 MCIC833006 ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" MACERATA



MC VECCHIOLI LAURA

146 MCIC82700V ISTITUTO COMPRENSIVO “ ENRICO FERMI” MACERATA



MC TRUBBIANI MORENO

147 MCIC82800P ISTITUTO COMPRENSIVO “ ENRICO MESTICA” MACERATA



MC LAPPICCIRELLA TERESA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 148 MCIS00900D I.I.S. "GIUSEPPE GARIBALDI" MACERATA



MC ANGERILLI MARIA ANTONELLA

149 MCIS012009 I.I.S. "MATTEO RICCI"

MACERATA



MC EMILIOZZI RITA

150 MCIS00800N I.I.S. "BRAMANTE"

MACERATA



MC ANGERILLI MARIA ANTONELLA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 151 MCPC04000Q LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G. LEOPARDI” MACERATA





MC MARCANTONELLI ANNAMARIA

152 MCPS02000N LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" MACERATA



MC CIAMPECHINI ROBERTA nuovo incarico (da I.T.C. “Gentili” di Macerata) 153 MCSD01000D LICEO ARTISTICO CANTALAMESSA MACERATA



MC MENGONI CLAUDIO

154 MCTD01000V I.T.C. “GENTILI” MACERATA

MC CIAMPECHINI ROBERTA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 155 MCMM05300C C.P.I.A. MACERATA

MC LOMBARDELLI SIMONA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 156 MCVC010007 CONVITTO NAZIONALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA



MC MARCANTONELLI ANNAMARIA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 157 MCIC80700N ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MATTEI"

MATELICA





MC BOLDRINI ANDREA

158 MCRI05000P I.P.S.I.A. "DON E. POCOGNONI" MATELICA



MC DI PAOLA LUCIA

159 MCIC81900X ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII" MOGLIANO



MC CIMINI NATASCIA

160 MCIC82100X ISTITUTO COMPRENSIVO "LORENZO LOTTO" MONTE SAN GIUSTO

MC IACUCCI EDOARDO

161 MCIC826003 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. CINGOLANI”

MONTECASSIANO







MC BACELLI SILVANA

162 MCIC82200Q ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA PIAVE” MORROVALLE

MC SIMONETTI ARIANNA

163 MCIC820004 ISTITUTO COMPRENSIVO “ MONS. PAOLETTI” PIEVE TORINA



MC CAVALLARO MAURIZIO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 164 MCIC817008 ISTITUTO COMPRENSIVO “ VINCENZO MONTI” POLLENZA



MC SCATTOLINI CATIA

165 MCIC82900E ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MEDI" PORTO RECANATI

MC DEL BUONO CORRADO

166 MCIC813001 ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO SANZIO" POTENZA PICENA



MC

IN ATTESA DI NOMINA NUOVO DIRIGENTE 167 MCIC81400R ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. LEOPARDI” POTENZA PICENA



MC GATTARI ALESSANDRA

168 MCIC83100E ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA BADALONI" RECANATI



MC DE SIENA ANNAMARIA

169 MCIC83200A ISTITUTO COMPRENSIVO "BENIAMINO GIGLI" RECANATI



MC BRACALENTE ERMANNO

170 MCPC09000R LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI" RECANATI



MC BERNACCHIA CLAUDIO

171 MCIS00400A I.I.S. “ENRICO MATTEI”

RECANATI



MC MARCATILI ANTONELLA nuovo incarico (da I.C. “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche) 172 MCIC80600T ISTITUTO COMPRENSIVO “ VINCENZO TORTORETO” SAN GINESIO





MC CECCONI GRAZIA MARIA

173 MCIS00700T I.I.S. "A. GENTILI"

SAN GINESIO



MC GHEZZI MAURA REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 174 MCIC81000D ISTITUTO COMPRENSIVO “ TACCHI VENTURI” SAN SEVERINO MARCHE

MC CORRIDONI LAURETTA

175 MCTF010005 I.T.I.S. “E. DIVINI”

SAN SEVERINO MARCHE

MC LUCIANI SANDRO

176 MCIC804006 I.C. “GIACOMO LEOARDI”

SARNANO



MC GHEZZI MAURA

177 MCRI040004 I.P.S.I.A. “RENZO FRAU”

SARNANO



MC CIMMINO IDA

178 MCIC81500L ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LUCATELLI" TOLENTINO



MC AMICO MARA

179 MCIC81600C ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON BOSCO” TOLENTINO



MC CALENZO GIUSEPPE

180 MCIS00300E I.I.S. “FRANCESCO FILELFO" TOLENTINO



MC ROMANO DONATO

181 MCIC82400B ISTITUTO COMPRENSIVO “ EGISTO PALADINI” TREIA



MC FIORILLO ANGELA

182 PSIC807006 ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MATTEI" ACQUALAGNA



PU CIOCCA MARIA ANTONIETTA

183 PSIC808002 ISTITUTO COMPRENSIVO "SCIPIONE LAPI" APECCHIO



PU VIRGILI EDOARDO REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 184 PSIC83500A ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. MICHELINI TOCCI” CAGLI



PU VIRGILI EDOARDO

185 PSIS00400V I.I.S. "G. CELLI"

CAGLI



PU TRAUZZI FRANCESCO

186 PSIC822008 ISTITUTO COMPRENSIVO “ MARCO POLO”

CARTOCETO (Lucrezia di Cartoceto)

PU D’AMICO LUIGINA

187 PSIC823004 I.C. "G.LEOPARDI"

COLLI AL METAURO

PU RUGGIERI NORA

188 PSEE015007 DIREZIONE DIDATTICA “SAN LAZZARO” FANO



PU LOCARINI MICHELE DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 189 PSEE03900Q DIREZIONE DIDATTICA "SANT’ORSO" FANO



PU

IN ATTESA NOMINA REGGENTE ANNUALE 190 PSIC83800T ISTITUTO COMPRENSIVO “ GANDIGLIO” FANO



PU CARBONE MARIA

191 PSIC829003 ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO NUTI"

FANO



PU DALMONTE MONICA

192 PSIC830007 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. PADALINO” FANO



PU FAGGI GRIGIONI SILVIA



193 PSIS003003 I.I.S. "A. VOLTA"

FANO



PU AUGELLO ELEONORA MARIA AUSILIA

194 PSPC06000D LICEO "NOLFI-APPOLLONI" FANO



PU GIOMBI SAMUELE

195 PSPS01000G LICEO SCIENTIFICO "TORELLI" FANO



PU FALCOMER RENATA

196 PSIC816001 ISTITUTO COMPRENSIVO “ DONATO BRAMANTE” FERMIGNANO



PU GROTTOLA EUGENIO

197 PSIC82000L ISTITUTO COMPRENSIVO “ F.LLI MERCANTINI” FOSSOMBRONE



PU VISONE MICHELA

198 PSIS00600E I.I.S. "LUIGI DONATI"

FOSSOMBRONE



PU DI GIUSEPPE ALESSANDRA

199 PSIC81200N ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. LANFRANCO”

GABICCE MARE





PU LEONESSA VALERIA

200 PSIC81100T ISTITUTO COMPRENSIVO

MACERATA FELTRIA

PU DI STEFANO LUCIA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 201 PSIC80300V ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO SANZIO"



MERCATINO CONCA





PU MARINAI ANNA MARIA REGGENTE SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE 202 PSIC83200V ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. FERMI” MONDOLFO



PU LANDINI ANNA MARIA

203 PSIC83300P ISTITUTO COMPRENSIVO “ FAA’ DI BRUNO”

MONDOLFO





PU PALUMBO PIA ASSUNTA

204 PSIC810002 ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. BUCCI” MONTEFELCINO



PU LUCARELLI VITO ALESSANDRO

205 PSIC84100N ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTELABBATE



PU MARTELLACCI MELANIA

206 PSIC83400E ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. BINOTTI”

PERGOLA





PU CITO EMANUELA

207 PSIC81700R ISTITUTO COMPRENSIVO “ LUIGI PIRANDELLO”

PESARO





PU BIAGINI CINZIA

208 PSIC81800L ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. LEOPARDI”

PESARO





PU NONNI LUCIA

209 PSIC82100C ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. OLIVERI”

PESARO





PU BOSIO FLAVIO

210 PSIC82400X ISTITUTO COMPRENSIVO “ DANTE ALIGHIERI” PESARO



PU D’AMBROSIO FIORELLA

211 PSIC82500Q ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA SAN MARTINO

PESARO





PU MATTIOLI LORETTA

212 PSIC82700B ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. GAUDIANO” PESARO



PU DE MARCHI ANGELA

213 PSIC828007 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. GALILEI” PESARO

PU MENCARELLI BRUNA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 214 PSIC84200D ISTITUTO COMPRENSIVO “ ELIO TONELLI”

PESARO





PU BALZANO RAFFAELE

215 PSIS002007 I.I.S."S. MARTA" - "G. BRANCA" PESARO



PU FRANCA ROBERTO

216 PSIS01300N I.I.S. “A. CECCHI” PESARO



PU GIULIANI DONATELLA

217 PSIS01900L I.I.S. “MENGARONI”

PESARO



PU PERUGINI SERENA

218 PSPC03000N LICEO CLASSICO “MAMIANI" PESARO



PU LISOTTI ROBERTO

219 PSPS020006 LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” PESARO



PU ROSSINI RICCARDO

220 PSRI02000B I.P.S.I.A. "BENELLI"

PESARO



PU MARINAI ANNA MARIA

221 PSTD10000N I.T.E.T. “BRAMANTE-GENGA" PESARO



PU GENNARI ANNA

222 PSIC815005 ISTITUTO COMPRENSIVO

PIANDIMELETO



PU ZACCO ALESSANDRA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 223 PSIC80400P ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CARNEVALI"

SANT'ANGELO IN VADO



PU FRANCIOSI SABRINA

224 PSIC80500E ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA FRANK"

SASSCORVARO AUDITORE



PU MARROCCO LAURA

225 PSIS00100B STITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” SASSOCORVARO





PU AMADEI MARIA BEATRICE

226 PSIC83900N STITUTO COMPRENSIVO PIAN DEL BRUSCOLO

TAVULLIA





PU PASCIUTI DANIELA

227 PSIC831003 STITUTO COMPRENSIVO “ GIO’ POMODORO”

TERRE ROVERESCHE



PU ALBUCCI ALESSANDRA

228 PSIS00700A ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” URBANIA





PU ACCILI ANTONELLA nuovo incarico (da I.C. di Piandimeleto) 229 PSIC836006 ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"

URBINO





PU CAMPOGIANI CARLA DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO 230 PSIC837002 ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO VOLPONI” URBINO



PU FARINELLI MARIA LORENA

231 PSIS01800R I.I.S. "RAFFAELLO" URBINO

PU PICCARI DANIELE

232 PSPS050002 LICEO SCIENTIFICO “LAURANA-BALDI” URBINO



PU GUIDI CLAUDIA

233 PSSD04000T LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” URBINO



PU MARRÈ BIANCA MARIA PIA

234 PSTF01000N I.T.I. "E. MATTEI"



URBINO





PU BRANDI SERGIO nuovo incarico (da Istituto Omnicomprensivo di Urbania) 235 PSIC84000T ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II” VALLEFOGLIA



PU ALTORIO ANTONIO

236 PSMM06900E C.P.I.A.









URBINO











PU ROSSINI RICCARDO REGGENTE SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE









ELENCO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2020





N.RO COGNOME E NOME ISTITUZIONE SCOLASTICA PROV. 1 Alegi Anna Maria Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” Ancona AN 2 Cascetti Maria Luisa Istituto Comprensivo “B. Gigli” di Monte Roberto AN 3 Fiorini Paola Istituto d’Istruzione Superiore “Corridoni-Campana” di Osimo AN 4 Micciarelli Elisabetta Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” Ancona AN 5 Natalini Anna Maria Istituto Comprensivo di Monte San Vito AN 6 Torquati Gabriele Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto AN 7 Vacirca Maria Antonietta Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona AN 8 Agostini Vincenza Istituto Comprensivo “Luciani-SS. Filippo e Giacomo” Ascoli Piceno

AP 9 Palanca Patrizia istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno AP 10 Bonanni Margherita Istituto Tecnico Industriale “Montanti “ di Fermo FM 11 Corallini Marinella Istituto Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti” di Fermo FM 12 Ansovini Pierluigi Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche MC 13 Bitti Maria Rosella Istituto Professionale Alberghiero “Varnelli” di Cingoli MC 14 Castiglioni Pierfrancesco Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata MC 15 Giri Giovanni Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Recanati MC 16 Sagretti Carla C.P.I.A. di Macerata MC 17 Blasi Lorenzo Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pesaro PU 18 Gelardi Silvia Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Urbino PU









IN PENSIONE DAL 4 FEBBRAIO 2020









19 Guidi Enrico Maria Istituto Comprensivo “Pascoli” di Urbino PU