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Cronaca

Scuola. Oggi si apre il nuovo anno scolastico. L’elenco completo delle nuove dirigenze scolastiche

01 Settembre 2020

La redazione

01 Settembre 2020 22:04

Ancona - Oggi primo giorno di incarico per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21. A giorni ne sarà nominato un diciottesimo per coprire la sede dell’IC di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare precedentemente individuata.


E 18 sono anche i presidi che, sempre da oggi, sono in quiescenza al termine della loro carriera scolastica, ai quali il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha espresso a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la gratitudine per l’impegno profuso.


In totale i dirigenti formalmente in servizio nel nuovo anno sono 213, mentre sono 23 le reggenze annuali, di cui 19 riguardano le istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione, per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari, e quattro vanno a coprire sedi disponibili ma non vacanti.


Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l’Ufficio scolastico regionale ha disposto il trasferimento di sede su richiesta degli stessi interessati, di cui cinque provenienti da altra regione (tre dalla Lombardia, uno dal Veneto e due dal Piemonte), mentre quattro sono quelli che hanno chiesto il trasferimento fuori dalle Marche.


A tutti l’augurio di buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico regionale e nazionale.

QUADRO GENERALE DIRIGENTI SCOLASTICI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021


numero d’ordine


ISTITUZIONE SCOLASTICA


COMUNE

PROVINCIA


DIRIGENTE

SCOLASTICO ASSEGNATO



NOTE

1

ANIC80400C

ISTITUTO COMPRENSIVO

ANCONA NORD”

ANCONA

AN

CIONCHETTI

LORELLA


2

ANIC81100G

ISTITUTO COMPRENSIVO

A. SCOCCHERA”

ANCONA

AN

PETRINI

MARIA COSTANZA


3

ANIC813007

ISTITUTO COMPRENSIVO

NOVELLI NATALUCCI”

ANCONA

AN

CIPOLLA

LUCIA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

4

ANIC81600P

ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTADELLA-MARGHERITA HACK”

ANCONA

AN

BERTINI

MARIA ALESANDRA


5

ANIC82000A

ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAZIE-TAVERNELLE”




ANCONA

AN

DEL MONTE

SILVIA

nuovo

incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Veneto

6

ANIC81700E

ISTITUTO COMPRENSIVO

PINOCCHIO-MONTESICURO”

ANCONA

AN

VINCITORIO

MICHELA ANTONELLA


7

ANIC81800A

ISTITUTO COMPRENSIVO

POSATORA- PIANO ARCHI”

ANCONA

AN

TARINI

STEFANIA


8

ANIC819006

ISTITUTO COMPRENSIVO

QUARTIERI NUOVI”

ANCONA

AN

MINERVINI

GIUSEPPE


9

ANIS01300B

I.I.S. “PODESTI-CALZECCHI ONESTI”

ANCONA

AN

CASTELLANA

LAURA


10

ANIS01200G

I.I.S. “SAVOIA-BENINCASA”

ANCONA

AN

RUCCI

ALESSANDRA


11

ANIS00400L

I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI”

ANCONA

AN

SAVORE

FRANCESCO

nuovo incarico

(da IC di Corinaldo)

12

ANIS014007

I.I.S. “VOLTERRA-ELIA”


ANCONA

AN

FIORDELMONDO

MARIA RITA


13

ANPC010006

LICEO CLASSICO “CARLO RINALDINI”

ANCONA

AN

BAIONE

ANGELICA

nuovo incarico (da I.C. “Novelli-Natalucci” di Ancona

14

ANPS03000E

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

ANCONA

AN

DURANTINI

ANNARITA


15

ANSD01000Q

LICEO ARTISTICO “EDGARDO MANNUCCI”

ANCONA

AN

ORSOLINI

FRANCESCO MARIA


16

ANMM077007

C.P.I.A.

ANCONA

(sede provv.

SENIGALLIA)

AN

GIOMMETTI

ELENA


17

ANIC80800Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

ARCEVIA

AN

FELACO MARIA FINIZIA


18

ANIC81500V

ISTITUTO COMPRENSIVO

CAMERANO

AN

BOTTALUSCIO

BARBARA


19

ANIC83100R

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI”

CASTELFIDARDO

AN

MARCHIANI

MONICA


20

ANIC84100B

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI”

CASTELFIDARDO

AN

SALVUCCI

CARLO


21

ANIC827005

ISTITUTO COMPRENSIVO

ITALO CARLONI”

CERRETO D’ESI

AN

PROCACCINI

EMLIO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

22

ANIC850006

ISTITUTO COMPRENSIVO

RITA LEVI MONTALCINI”

CHIARAVALLE

AN

SAVINI

LORENZO


23

ANIC85200T

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI”

CHIARAVALLE

AN

GIOMMETTI

ELENA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

24

ANIC834008

ISTITUTO COMPRENSIVO


CORINALDO

AN

CERESONI

SIMONE

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

25

ANIC83800G

ISTITUTO COMPRENSIVO

L. BARTOLINI”

CUPRAMONTANA

AN

DOTTORI

IVANO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

26

ANIC828001

ISTITUTO COMPRENSIVO

F. IMONDI ROMAGNOLI”

FABRIANO

AN

GASPARI

ANTONELLO


27

ANIC84500P

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”

FABRIANO

AN

VENTURI

STEFANIA


28

ANIC84600E

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”

FABRIANO

AN

BRITA

AURELIA


29

ANIS01700P

I.I.S. “MOREA-VIVARELLI”

FABRIANO

AN

PROCACCINI

EMILIO


30

ANIS01800E

I.I.S. “MERLONI-MILIANI”

FABRIANO

AN

STRONA

OLIVIERO


31

ANPC03000B

LICEO CLASSICO “F. STELLUTI”

FABRIANO

AN

CENSI

DENNIS LUIGI


32

ANPS05000Q

LICEO SCIENTIFICO “VOLTERRA”

FABRIANO

AN

MEZZANOTTE

FRANCESCO


33

ANIC826009

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”

FALCONARA

MARITTIMA

AN

AMBROGINI

MARIA


34

ANIC82500D

ISTITUTO COMPRENSIVO

FALCONARA CENTRO”

FALCONARA

MARITTIMA

AN

BAIONE

ANGELICA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

35

ANIC82400N

ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO SANZIO”

FALCONARA

MARITTIMA

AN

MARTINO

ROSA


36

ANIS002001

I.I.S. “CAMBI-SERRANI”

FALCONARA

MARITTIMA

AN

SIGNORINI

STEFANIA


37

ANIC80700X

ISTITUTO COMPRENSIVO

BELTRAMI”

FILOTTRANO

AN

DOTTORI

IVANO


38

ANIC82900R

ISTITUTO COMPRENSIVO

CARLO URBANI”

JESI

AN

ROSSI

GILBERTO


39

ANIC830001

ISTITUTO COMPRENSIVO

FEDERICO II”

JESI

AN

FABRIZI

MASSIMO


40

ANIC83900B

ISTITUTO COMPRENSIVO

LORENZO LOTTO”

JESI

AN

VALENTINI

SABRINA


41

ANIC84000G

ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN FRANCESCO”

JESI

AN

PROSPERI

LIDIA


42

ANIS022006

I.I.S. “CUPPARI-SALVATI”

JESI

AN

ALBANI

ALFIO


43

ANIS023002

I.I.S. “MARCONI-PIERALISI”

JESI

AN

MARRI

CORRADO


44

ANIS02100A

I.I.S. “G. GALILEI”

JESI

AN

FRATI

LUIGI


45

ANPC060007

LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II”

JESI

AN

TITTARELLI

FLORIANO


46

ANPS040005

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”

JESI

AN

FABBRI

FABIOLA


47

ANIC83200L

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. SOLARI”

LORETO

AN

ROMAGNOLI

LUIGIA


48

ANIS00800X

I.I.S. “EINSTEIN-NEBBIA”

LORETO

AN

LUCANTONI

FRANCESCO


49

ANIC83700Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

CARLO URBANI”

MAIOLATI

SPONTINI (MOIE)

AN

MORETTI

VINCENZO

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

50

ANIC851002

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTE

SAN VITO

AN

GOBBI

PAOLA

DIRIGENTE REGGENTE

51

ANIC82300T

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTEMARCIANO

AN

IANNOTTA

ANGELA


52

ANIC814003

ISTITUTO COMPRENSIVO

GIOVANNI PAOLO II”

NUMANA-SIROLO

NUMANA

AN

DURANTINI

ANNARITA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

53

ANIC842007

ISTITUTO COMPRENSIVO

C. G. CESARE”

OSIMO

AN

RADICIONI

FABIO


54

ANIC843003

ISTITUTO COMPRENSIVO

BRUNO DA OSIMO”

OSIMO

AN

MATTIOLI

MARIO


55

ANIC84400V

ISTITUTO COMPRENSIVO

F.LLI TRILLINI”

OSIMO

AN

CATOZZO

ROSANNA


56

ANIS00900Q

I.I.S. “CORRIDONI-CAMPANA”

OSIMO

AN

BRANDONI

MILENA

nuovo incarico (da I.I.S. “Laeng-Castelfidardo” di Osimo

57

ANIS01100Q

I.I.S. “MARIA LAENG-CASTELFIDARDO”

OSIMO

AN

FRISOLI

ANGELO

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

58

ANIC81000Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

OSTRA

AN

ANDREOLINI

MARILENA


59

ANIC83600X

ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GIGLI”

MONTE ROBERTO

(Pianello Vallesina)

AN

GESUE’

MARIA NADIA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

60

ANIC80300L

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”

POLVERIGI

AN

D’ONGHIA

GIOVANNA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

61

ANIC805008

ISTITUTO COMPRENSIVO

GIOACCHINO ROSSINI”

SAN MARCELLO

AN

GOBBI

PAOLA


62

ANIC806004

ISTITUTO COMPRENSIVO "BARTOLO DA SASSOFERRATO"

SASSOFERRATO

AN

MICCIONE

SARA


63

ANIC84700C

ISTITUTO COMPRENSIVO "SENIGALLIA CENTRO-FAGNANI”

SENIGALLIA

AN

LEONI

PATRIZIA

nuovo incarico

(da I.C. “Carlo Urbani” di Moie di Maiolati Spontini”

64

ANIC848006

ISTITUTO COMPRENSIVO

MARIO GIACOMELLI”

SENIGALLIA

AN

MARTELLI

IOLETTA


65

ANIC83300C

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCHETTI”

SENIGALLIA

AN

D’AMBROSIO

PATRIZIA


66

ANIC849002

ISTITUTO COMPRENSIVO

SENIGALLIA SUD-BELARDI”

SENIGALLIA

AN

TESTA

LUCA MARIA

ANTONIO


67

ANIS01900A

I.I.S. “ALFREDO PANZINI”

SENIGALLIA

AN

IMPOCO

ALESSANDRO


68

ANIS01600V

I.I.S. “CORINALDESI- PADOVANO”

SENIGALLIA

AN

NICOLOSI

ANNA MARIA


69

ANPC040002

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”

SENIGALLIA

AN

PRINCIPI

FULVIA


70

ANPS010009

LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI”

SENIGALLIA

AN

SORDONI

DANIELE


71

ANIC80900G

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MARIO COSTANTINI”

SERRA SAN QUIRICO

AN

DI DONATO

AGNESE

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

72

ANIC835004

ISTITUTO COMPRENSIVO “NORI DE’ NOBILI”

TRECASTELLI

AN

SIENA

ADRIANA ALEJANDRA


73

APIC80800A

ISTITUTO COMPRENSIVO

DE CAROLIS”


ACQUAVIVA

PICENA

AP

FM

GENTILI

GAIA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

74

APIS004007

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

AMANDOLA

AP

FM

DI PERSIO

RITA


75

APIC83000G

ISTITUTO COMPRENSIVO “ASCOLI CENTRO-D’AZEGLIO”

ASCOLI PICENO

AP FM

BELLINI

VALENTINA


76

APIC82900B

ISTITUTO COMPRENSIVO

LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO"

ASCOLI PICENO

AP FM

CIMICA

ELVIA


77

APIC83100B

ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGO-SOLESTÀ-CANTALAMESSA”

ASCOLI PICENO

AP FM

GIORGI

SILVIA


78

APIC832007

ISTITUTO COMPRENSIVO

"DON LUIGI GIUSSANI-MONTICELLI"

ASCOLI PICENO

AP FM

PETTINELLI

CINZIA


79

APIS012006

LICEO "A. ORSINI-O. LICINI"

ASCOLI PICENO

AP FM

LATINI

NADIA


80

APIS00800E

I.I.S. “ULPIANI”

ASCOLI PICENO

AP FM

MORETTI

ROSANNA


81

APIS013002

I.I.S. “G. MAZZOCCHI-UMBERTO I”

ASCOLI PICENO

AP FM

D’AMATO

NAZARIO


82

APIS01100A

I.I.S. "E. FERMI - G. SACCONI - A. CECI"

ASCOLI PICENO

AP FM

EVANGELISTI

ADO


83

APPC02000B

LICEO CLASSICO “F. STABILI”

ASCOLI PICENO

AP FM

VERNA

ARTURO


84

APMM068003

C.P.I.A.

ASCOLI PICENO

AP FM

EVANGELISTI

ADO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

85

APIC820001

ISTITUTO COMPRENSIVO

N. 1


CASTEL DI LAMA

AP FM

VITALI

MARIA


86

APIC82100R

ISTITUTO COMPRENSIVO

FALCONE-BORSELLINO”

CASTEL DI LAMA

AP FM

GRABIOLI

MONICA

nuovo

incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte

87

APIC81300T

ISTITUTO COMPRENSIVO

INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI

COMUNANZA

AP FM

DI MASCIO

ALESSANDRA


88

APIC825004

ISTITUTO COMPRENSIVO


FALERONE

AP FM

TIRABASSO

PATRIZIA


89

APIC81000A

ISTITUTO COMPRENSIVO

DA VINCI-UNGARETTI”

FERMO

AP FM

BARISIO

MARIA TERESA

nuovo

incarico per mobilità interregionale in ingresso dal Piemonte

90

APIC840006

ISTITUTO COMPRENSIVO

BETTI”

FERMO

AP FM

ISIDORI

ANNA MARIA

nuovo incarico

(da I.C. Monte

Urano)

91

APIC841002

ISTITUTO COMPRENSIVO

FRACASSETTI-CAPODARCO”

FERMO

AP FM

GOFFI

ALESSANDRA

nuovo

incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia

92

APIS00100Q

I.I.S. "UMBERTO PREZIOTTI"

FERMO

AP FM

BERNARDINI

ANNAMARIA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

93

APPC01000R

LICEO CLASSICO "ANNIBAL CARO"

FERMO

AP FM

FERRACUTI

PIERO


94

APPS030005

LICEO SCIENTIFICO

"T. C. ONESTI"

FERMO

AP FM

RIPARI

MARZIA


95

APTD07000B

I.T.E.T. “CARDUCCI-GALILEI”

FERMO

AP FM

CORRADINI

CRISTINA


96

APTF010002

I.T.I. "G. M. MONTANI"

FERMO

AP FM

SCATASTA

STEFANIA

nuovo incarico (da IPSIA “O. Ricci” di Fermo)

97

APRI02000Q

I.P.S.I.A. "O. RICCI"

FERMO

AP FM

BERNARDINI

ANNAMARIA

nuovo incarico (da I.C. “Fracassetti-Capodarco” di Fermo)

98

APMM06900V

C.P.I.A.

FERMO

AP FM

CORRADINI

CRISITNA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

99

APIC817005

ISTITUTO COMPRENSIVO

"FOLIGNANO-MALTIGNANO"

FOLIGNANO

AP

FM

MARINI

DANIELE

nuovo incarico

(da I.C. “Falcone-Borsellino” di Castel di Lama)

100

APIC818001

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. LEOPARDI”

GROTTAMMARE

AP FM

SILVESTRI

LUIGINA


101

APIS00700P

I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI"

GROTTAMMARE

AP FM

VALLESI

SABRINA


102

APIC838006

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTE URANO

AP FM

GENTILINI

ROSSANA

nuovo

incarico per mobilità interregionale in ingresso dalla Lombardia

103

APIC82600X

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CESTONI”

MONTEGIORGIO

AP FM

IORMETTI

FRANCESCA


104

APIC824008

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTEGRANARO

AP FM

CUDINI

CHIARA


105

APIC82800G

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTEPRANDONE

AP FM

CAMAIANI

FRANCESCA


106

APIC82200L

ISTITUTO COMPRENSIVO "PAGANI"

MONTERUBBIANO

AP FM

BREGLIOZZI

ANNARITA


107

APIC82700Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

PETRITOLI

AP FM

TAMMARO

LIVIA


108

APIC82300C

ISTITUTO COMPRENSIVO

"NARDI"

PORTO SAN GIORGIO

AP FM

MEDORI

DANIELA


109

APIC83600E

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RITA LEVI MONTALCINI"

PORTO SANT'ELPIDIO

AP FM

DE VINCENTIIS

LILIANA


110

APIC83700A

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RODARI-MARCONI"

PORTO SANT'ELPIDIO

AP FM

GENTILI

OMBRETTA


111

APIS00200G

I.I.S. “CARLO URBANI”

PORTO SANT’ELPIDIO

AP FM

VESPASIANI

ROBERTO


112

APIC804003

ISTITUTO COMPRENSIVO

"CUPRA MARITTIMA - RIPATRANSONE"

RIPATRANSONE

AP FM

GENTILI GAIA


113

APIC811006

ISTITUTO COMPRENSIVO

DEL TRONTO E VALFLUVIONE

ROCCAFLUVIONE

AP FM

SPURIO

SERGIO


114

APIC809006

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO MARCHE

ROTELLA

AP FM

ROMAGNI

LUIGIA


115

APIC833003

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO NORD"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

CAROSI

GIUSEPPINA


116

APIC83500P

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO CENTRO"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

D’IGNAZI

LAURA


117

APIC83400V

STITUTO COMPRENSIVO "SAN BENEDETTO SUD"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

CECCHINI

FRANCA MAFALDA

nuovo incarico (da I.C. Macerata Feltria)

118

APIS00300B

I.I.S. LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

PIERGALLINI

MAURILIO


119

APPS02000E

LICEO SCIENTIFICO "B. ROSETTI"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

MARINI

STEFANIA


120

APIS00900A

I.I.S. “CAPRIOTTI”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

VITA

ELISA


121

APRI03000A

I.P.S.I.A. "ANTONIO GUASTAFERRO"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

MARZIALE

MARINA


122

APRH01000N

I.P.S.S.E.O.A. “BUSCEMI”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP FM

GERMANI

MANUELA


123

APIC839002

ISTITUTO COMPRENSIVO

SANT'ELPIDIO A MARE

AP FM

SANTAGATA

TERESA


124

APIC80600P

STITUTO COMPRENSIVO

SPINETOLI

AP FM

PIASINI

ENRICO


125

MCIC805002

I.C. "COLDIGIOCO"

APIRO

MC

TARASCIO

EMANUELA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

126

MCIC825007

ISTITUTO COMPRENSIVO

LUCA DELLA ROBBIA”

APPIGNANO

MC

GRECO

FILOMENA


127

MCIC80300A

ISTITUTO COMPRENSIVO

SIMONE DE MAGISTRIS”

CALDAROLA

MC

SCAGNETTI

FABIOLA

nuovo incarico

(rientro dalla particolare posizione di stato)

128

MCIC809009

ISTITUTO COMPRENSIVO

UGO BETTI”

CAMERINO

MC

CAVALLARO

MAURIZIO


129

MCIS00100V

I.I.S. “COSTANZA VARANO”

CAMERINO

MC

ROSATI

FRANCESCO


130

MCTD030004

I.T.C.G. "GIOVANNI ANTINORI"

CAMERINO

MC

ROSATI

FRANCESCO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

131

MCIC80200E

ISTITUTO COMPRENSIVO

N. STRAMPELLI”

CASTELRAIMONDO

MC

SPURIO

PIERINA


132

MCIC811009

ISTITUTO COMPRENSIVO

ENRICO MESTICA”

CINGOLI

MC

TARASCIO

EMANUELA


133

MCRH01000R

IPSEOA “GIROLAMO VARNELLI”

CINGOLI

MC

CANOVA

ANTONELLA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

134

MCIC83000P

ISTITUTO COMPRENSIVO

SANT’AGOSTINO”

CIVITANOVA MARCHE

MC

CAPRIOTTI

ROBERTA


135

MCIC834002

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA REGINA ELENA

CIVITANOVA MARCHE

MC

BOCCANERA

DANIELA


136

MCIC83500T

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA TACITO

CIVITANOVA MARCHE

MC

LOIOTILE

TERESA


137

MCIC83600N

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA UGO BASSI

CIVITANOVA MARCHE

MC

ARMANDINI

MAURIZIO

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

138

MCIS00200P

I.I.S. “L. DA VINCI”

CIVITANOVA MARCHE

MC

CANNIZZARO

FLAVIA MARIA TERESA VALENTINA

nuovo incarico (da I.C. “De Carolis” di Acquaviva Picena)

139

MCIS01100D

I.I.S. “V. BONIFAZI”

CIVITANOVA MARCHE

MC

BERNACCHIA

CLAUDIO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

140

MCTD02000D

I.T.C. “FILIPPO CORRIDONI”

CIVITANOVA MARCHE

MC

GIACCHETTA

FRANCESCO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

141

MCIC818004

ISTITUTO COMPRENSIVO

COLMURANO

COLMURANO

MC

RUGGERI

ANNALISA


142

MCIC812005

ISTITUTO COMPRENSIVO

ALESSANDRO MANZONI”

CORRIDONIA

MC

SMORLESI

DANIELA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

143

MCIC83700D

ISTITUTO COMPRENSIVO

LUIGI LANZI”

CORRIDONIA

MC

LAUTIZI

FEDERICA

nuovo incarico (da I.C. “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena)

144

MCRI010008

I.P.S.I.A. "FILIPPO CORRIDONI"

CORRIDONIA

MC

GIACCHETTA

FRANCESCO


145

MCIC833006

ISTITUTO COMPRENSIVO

"DANTE ALIGHIERI"

MACERATA

MC

VECCHIOLI

LAURA


146

MCIC82700V

ISTITUTO COMPRENSIVO

ENRICO FERMI”

MACERATA

MC

TRUBBIANI

MORENO


147

MCIC82800P

ISTITUTO COMPRENSIVO

ENRICO MESTICA”

MACERATA

MC

LAPPICCIRELLA

TERESA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

148

MCIS00900D

I.I.S. "GIUSEPPE GARIBALDI"

MACERATA

MC

ANGERILLI

MARIA ANTONELLA


149

MCIS012009

I.I.S. "MATTEO RICCI"

MACERATA

MC

EMILIOZZI

RITA


150

MCIS00800N

I.I.S. "BRAMANTE"

MACERATA

MC

ANGERILLI

MARIA ANTONELLA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

151

MCPC04000Q

LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G. LEOPARDI”

MACERATA

MC

MARCANTONELLI

ANNAMARIA


152

MCPS02000N

LICEO SCIENTIFICO

"G. GALILEI"

MACERATA

MC

CIAMPECHINI

ROBERTA

nuovo incarico (da I.T.C. “Gentili” di Macerata)

153

MCSD01000D

LICEO ARTISTICO CANTALAMESSA

MACERATA

MC

MENGONI

CLAUDIO


154

MCTD01000V

I.T.C. “GENTILI”

MACERATA

MC

CIAMPECHINI

ROBERTA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

155

MCMM05300C

C.P.I.A.

MACERATA

MC

LOMBARDELLI

SIMONA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

156

MCVC010007

CONVITTO NAZIONALE "GIACOMO LEOPARDI"

MACERATA

MC

MARCANTONELLI

ANNAMARIA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

157

MCIC80700N

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ENRICO MATTEI"

MATELICA

MC

BOLDRINI

ANDREA


158

MCRI05000P

I.P.S.I.A. "DON E. POCOGNONI"

MATELICA

MC

DI PAOLA

LUCIA


159

MCIC81900X

ISTITUTO COMPRENSIVO

GIOVANNI XXIII"

MOGLIANO

MC

CIMINI

NATASCIA


160

MCIC82100X

ISTITUTO COMPRENSIVO

"LORENZO LOTTO"

MONTE SAN

GIUSTO

MC

IACUCCI

EDOARDO


161

MCIC826003

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. CINGOLANI”

MONTECASSIANO

MC

BACELLI

SILVANA


162

MCIC82200Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA PIAVE”

MORROVALLE

MC

SIMONETTI

ARIANNA


163

MCIC820004

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONS. PAOLETTI”

PIEVE TORINA

MC

CAVALLARO

MAURIZIO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

164

MCIC817008

ISTITUTO COMPRENSIVO

VINCENZO MONTI”

POLLENZA

MC

SCATTOLINI

CATIA


165

MCIC82900E

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ENRICO MEDI"

PORTO RECANATI

MC

DEL BUONO

CORRADO


166

MCIC813001

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RAFFAELLO SANZIO"

POTENZA PICENA

MC


IN ATTESA DI NOMINA NUOVO DIRIGENTE

167

MCIC81400R

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. LEOPARDI”

POTENZA PICENA

MC

GATTARI

ALESSANDRA


168

MCIC83100E

ISTITUTO COMPRENSIVO

"NICOLA BADALONI"

RECANATI

MC

DE SIENA

ANNAMARIA


169

MCIC83200A

ISTITUTO COMPRENSIVO

"BENIAMINO GIGLI"

RECANATI

MC

BRACALENTE

ERMANNO


170

MCPC09000R

LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI"

RECANATI

MC

BERNACCHIA

CLAUDIO


171

MCIS00400A

I.I.S. “ENRICO MATTEI”

RECANATI

MC

MARCATILI

ANTONELLA

nuovo incarico (da I.C. “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche)

172

MCIC80600T

ISTITUTO COMPRENSIVO

VINCENZO TORTORETO”

SAN GINESIO

MC

CECCONI

GRAZIA MARIA


173

MCIS00700T

I.I.S. "A. GENTILI"

SAN GINESIO

MC

GHEZZI

MAURA

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

174

MCIC81000D

ISTITUTO COMPRENSIVO

TACCHI VENTURI”

SAN SEVERINO MARCHE

MC

CORRIDONI

LAURETTA


175

MCTF010005

I.T.I.S. “E. DIVINI”

SAN SEVERINO MARCHE

MC

LUCIANI

SANDRO


176

MCIC804006

I.C. “GIACOMO LEOARDI”

SARNANO

MC

GHEZZI

MAURA


177

MCRI040004

I.P.S.I.A. “RENZO FRAU”

SARNANO

MC

CIMMINO

IDA


178

MCIC81500L

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. LUCATELLI"

TOLENTINO

MC

AMICO

MARA


179

MCIC81600C

ISTITUTO COMPRENSIVO

DON BOSCO”

TOLENTINO

MC

CALENZO

GIUSEPPE


180

MCIS00300E

I.I.S. “FRANCESCO FILELFO"

TOLENTINO

MC

ROMANO

DONATO


181

MCIC82400B

ISTITUTO COMPRENSIVO

EGISTO PALADINI”

TREIA

MC

FIORILLO

ANGELA


182

PSIC807006

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ENRICO MATTEI"

ACQUALAGNA

PU

CIOCCA

MARIA ANTONIETTA


183

PSIC808002

ISTITUTO COMPRENSIVO

"SCIPIONE LAPI"

APECCHIO

PU

VIRGILI

EDOARDO

REGGENTE SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA

184

PSIC83500A

ISTITUTO COMPRENSIVO

F. MICHELINI TOCCI”

CAGLI

PU

VIRGILI

EDOARDO


185

PSIS00400V

I.I.S. "G. CELLI"

CAGLI

PU

TRAUZZI

FRANCESCO


186

PSIC822008

ISTITUTO COMPRENSIVO

MARCO POLO”


CARTOCETO

(Lucrezia di Cartoceto)

PU

D’AMICO

LUIGINA


187

PSIC823004

I.C. "G.LEOPARDI"

COLLI AL METAURO

PU

RUGGIERI

NORA


188

PSEE015007

DIREZIONE DIDATTICA “SAN LAZZARO”

FANO

PU

LOCARINI

MICHELE

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

189

PSEE03900Q

DIREZIONE DIDATTICA "SANT’ORSO"

FANO

PU


IN ATTESA NOMINA REGGENTE ANNUALE

190

PSIC83800T

ISTITUTO COMPRENSIVO

GANDIGLIO”

FANO

PU

CARBONE

MARIA


191

PSIC829003

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEO NUTI"

FANO

PU

DALMONTE

MONICA


192

PSIC830007

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. PADALINO”

FANO

PU

FAGGI GRIGIONI

SILVIA


193

PSIS003003

I.I.S. "A. VOLTA"

FANO

PU

AUGELLO

ELEONORA MARIA AUSILIA


194

PSPC06000D

LICEO "NOLFI-APPOLLONI"

FANO

PU

GIOMBI

SAMUELE


195

PSPS01000G

LICEO SCIENTIFICO "TORELLI"

FANO

PU

FALCOMER

RENATA


196

PSIC816001

ISTITUTO COMPRENSIVO

DONATO BRAMANTE”

FERMIGNANO

PU

GROTTOLA

EUGENIO


197

PSIC82000L

ISTITUTO COMPRENSIVO

F.LLI MERCANTINI”

FOSSOMBRONE

PU

VISONE

MICHELA


198

PSIS00600E

I.I.S. "LUIGI DONATI"

FOSSOMBRONE

PU

DI GIUSEPPE

ALESSANDRA


199

PSIC81200N

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. LANFRANCO”

GABICCE MARE

PU

LEONESSA

VALERIA


200

PSIC81100T

ISTITUTO COMPRENSIVO

MACERATA FELTRIA

PU

DI STEFANO

LUCIA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

201

PSIC80300V

ISTITUTO COMPRENSIVO

"RAFFAELLO SANZIO"

MERCATINO CONCA

PU

MARINAI

ANNA MARIA

REGGENTE

SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE

202

PSIC83200V

ISTITUTO COMPRENSIVO

E. FERMI”

MONDOLFO

PU

LANDINI

ANNA MARIA


203

PSIC83300P

ISTITUTO COMPRENSIVO

FAA’ DI BRUNO”

MONDOLFO

PU

PALUMBO

PIA ASSUNTA


204

PSIC810002

ISTITUTO COMPRENSIVO

A. BUCCI”

MONTEFELCINO

PU

LUCARELLI

VITO ALESSANDRO


205

PSIC84100N

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTELABBATE

PU

MARTELLACCI

MELANIA


206

PSIC83400E

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. BINOTTI”

PERGOLA

PU

CITO

EMANUELA


207

PSIC81700R

ISTITUTO COMPRENSIVO

LUIGI PIRANDELLO”

PESARO

PU

BIAGINI

CINZIA


208

PSIC81800L

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. LEOPARDI”

PESARO

PU

NONNI

LUCIA


209

PSIC82100C

ISTITUTO COMPRENSIVO

A. OLIVERI”

PESARO

PU

BOSIO

FLAVIO


210

PSIC82400X

ISTITUTO COMPRENSIVO

DANTE ALIGHIERI”

PESARO

PU

D’AMBROSIO

FIORELLA


211

PSIC82500Q

ISTITUTO COMPRENSIVO

VILLA SAN MARTINO

PESARO

PU

MATTIOLI

LORETTA


212

PSIC82700B

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. GAUDIANO”

PESARO

PU

DE MARCHI

ANGELA


213

PSIC828007

ISTITUTO COMPRENSIVO

G. GALILEI”

PESARO

PU

MENCARELLI

BRUNA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

214

PSIC84200D

ISTITUTO COMPRENSIVO

ELIO TONELLI”


PESARO

PU

BALZANO

RAFFAELE


215

PSIS002007

I.I.S."S. MARTA" - "G. BRANCA"

PESARO

PU

FRANCA

ROBERTO


216

PSIS01300N

I.I.S. “A. CECCHI”

PESARO

PU

GIULIANI

DONATELLA


217

PSIS01900L

I.I.S. “MENGARONI”

PESARO

PU

PERUGINI

SERENA


218

PSPC03000N

LICEO CLASSICO “MAMIANI"

PESARO

PU

LISOTTI

ROBERTO


219

PSPS020006

LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”

PESARO

PU

ROSSINI

RICCARDO


220

PSRI02000B

I.P.S.I.A. "BENELLI"

PESARO

PU

MARINAI

ANNA MARIA


221

PSTD10000N

I.T.E.T. “BRAMANTE-GENGA"

PESARO

PU

GENNARI

ANNA


222

PSIC815005

ISTITUTO COMPRENSIVO

PIANDIMELETO

PU

ZACCO

ALESSANDRA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

223

PSIC80400P

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. CARNEVALI"

SANT'ANGELO IN VADO

PU

FRANCIOSI

SABRINA


224

PSIC80500E

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ANNA FRANK"

SASSCORVARO

AUDITORE

PU

MARROCCO

LAURA


225

PSIS00100B

STITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO”

SASSOCORVARO

PU

AMADEI

MARIA BEATRICE


226

PSIC83900N

STITUTO COMPRENSIVO

PIAN DEL BRUSCOLO

TAVULLIA

PU

PASCIUTI

DANIELA


227

PSIC831003

STITUTO COMPRENSIVO

GIO’ POMODORO”

TERRE ROVERESCHE

PU

ALBUCCI

ALESSANDRA


228

PSIS00700A

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE”

URBANIA

PU

ACCILI

ANTONELLA

nuovo incarico (da I.C. di Piandimeleto)

229

PSIC836006

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI"

URBINO

PU

CAMPOGIANI

CARLA

DIRIGENTE NUOVO ASSUNTO

230

PSIC837002

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO VOLPONI”

URBINO

PU

FARINELLI

MARIA LORENA


231

PSIS01800R

I.I.S. "RAFFAELLO"

URBINO

PU

PICCARI

DANIELE


232

PSPS050002

LICEO SCIENTIFICO “LAURANA-BALDI”

URBINO

PU

GUIDI

CLAUDIA


233

PSSD04000T

LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO”

URBINO

PU

MARRÈ

BIANCA MARIA PIA


234

PSTF01000N

I.T.I. "E. MATTEI"

URBINO

PU

BRANDI

SERGIO

nuovo incarico (da Istituto Omnicomprensivo di Urbania)

235

PSIC84000T

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II”

VALLEFOGLIA

PU

ALTORIO

ANTONIO


236

PSMM06900E

C.P.I.A.

URBINO

PU

ROSSINI

RICCARDO

REGGENTE

SU SEDE DISPONIBLE MA NON VACANTE



ELENCO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2020


N.RO

COGNOME E NOME

ISTITUZIONE SCOLASTICA

PROV.

1

Alegi Anna Maria

Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” Ancona

AN

2

Cascetti Maria Luisa

Istituto Comprensivo “B. Gigli” di Monte Roberto

AN

3

Fiorini Paola

Istituto d’Istruzione Superiore “Corridoni-Campana” di Osimo

AN

4

Micciarelli Elisabetta

Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” Ancona

AN

5

Natalini Anna Maria

Istituto Comprensivo di Monte San Vito

AN

6

Torquati Gabriele

Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto

AN

7

Vacirca Maria Antonietta

Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona

AN

8

Agostini Vincenza

Istituto Comprensivo “Luciani-SS. Filippo e Giacomo” Ascoli Piceno


AP

9

Palanca Patrizia

istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno

AP

10

Bonanni Margherita

Istituto Tecnico Industriale “Montanti “ di Fermo

FM

11

Corallini Marinella

Istituto Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti” di Fermo

FM

12

Ansovini Pierluigi

Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche

MC

13

Bitti Maria Rosella

Istituto Professionale Alberghiero “Varnelli” di Cingoli

MC

14

Castiglioni Pierfrancesco

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata

MC

15

Giri Giovanni

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Recanati

MC

16

Sagretti Carla

C.P.I.A. di Macerata

MC

17

Blasi Lorenzo

Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pesaro

PU

18

Gelardi Silvia

Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Urbino

PU



IN PENSIONE DAL 4 FEBBRAIO 2020



19

Guidi Enrico Maria

Istituto Comprensivo “Pascoli” di Urbino

PU









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