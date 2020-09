Il Maggiore Roberto Bizzoco è il nuovo comandante del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza picena

08 Settembre 2020 17:45

Ascoli - Il Maggiore Roberto BIZZOCO assume oggi il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno.

Sostituisce il Tenente Colonnello Stefano Marton che, dopo oltre tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il capoluogo piceno per assumere altro prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste.





37 anni, originario di Grumo Appula (BA), sposato con un figlio, il Maggiore Roberto BIZZOCO ha intrapreso la carriera militare a soli 16 anni, arruolandosi presso la Scuola Militare "Teulié", prestigioso Istituto Superiore dell'Esercito Italiano e accedendo, poi, al termine del peculiare percorso formativo, all'Accademia della Guardia di Finanza.

Laureato in "Scienze per la sicurezza economica e finanziaria" e in "Economia e Management", il percorso professionale operativo è iniziato a Lamezia Terme (CZ), con l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo Pronto Impiego dei "Baschi verdi", gli specialisti del Corpo addetti ai servizi di "Antiterrorismo e Pronto Impiego".

Percorso successivamente consolidato prima al comando della Compagnia di San Benedetto del Tronto e poi della Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno.





All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Col. Michele Iadarola, dopo aver formulato i migliori auguri per il nuovo incarico al Maggiore Roberto BIZZOCO, ha rivolto pari auspici al Ten. Col. Stefano MARTON, ringraziandolo per gli alti contributi professionali riversati in favore della collettività picena.

Tra le principali attività dirette dal medesimo nei diversi comparti di servizio, si ricordano le operazioni “ Pensioni sicure ”, “ Tesino ”, “ Falsicchio ”, “ Fake Seat ” e, per ultima, l’operazione “ Nemesi ” che ha disvelato uno dei maggiori crack finanziari degli ultimi anni nella regione Marche nell’edilizia.