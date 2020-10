Al via la 41^ edizione del Festival 'Nuovi Spazi Musicali'

02 Ottobre 2020 20:50

Ascoli - Il 6 Ottobre prenderà il via ad Ascoli Piceno la 41^ edizione del Festival di musica d’oggi “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile.



La rassegna si articolerà in 4 concerti che si terranno il 6, il 9, il 13 ed il 20 Ottobre, alle ore 20.30, all’Auditorium Neroni (Via del Cassero). Il concerto di apertura, come sempre, è dedicato a due nuove “operine tascabili” (così dette perché di breve durata e con pochi interpreti) commissionate per l’occasione al compositore Cosimo COLAZZO (Rovereto) ed a Domenico TURI (Roma) .



L’esecuzione della operina di quest’ultimo sarà affidata allo stesso Turi, al pianoforte, con il tenore Gianluca Bocchino mentre l’esecuzione dell’altra operina sarà affidata all’Ensemble in residence del Festival (formato da quattro eccellenti musicisti guidati dalla pianista Sabrina Gentili, dal soprano Annalisa Di Ciccio, dal basso Stefano Stella e dall’attrice Pamela Olivieri.



Il secondo concerto sarà dedicato al “melologo” (genere musicale in voga nell’800 che coniugava musica e poesia) con nuove opere scritte su testi di autori ascolani e non, da sette compositori reduci dall’apposito “Laboratorio di Composizione” tenutosi presso l’Istituto Musicale G.Spontini di Ascoli ed eseguite da altrettanti giovani del territorio.



Il terzo appuntamento vedrà in scena un eccezionale duo polacco (il “Krakow Duo”) formato dal pianista Marek Szlezer e dal violoncellista Jan Kalinowski che proporrà all’ascolto opere di autori polacchi (Chopin, Lutoslawski, Widlak, Chyrzynski) insieme ad un’opera in prima assoluta del compositore triestino Corrado Rojac.



In chiusura, gran finale con il prestigioso "Quartetto di Fiesole” , nel concerto del 20 Ottobre dedicato al M.o Piero Farulli, indimenticabile fondatore della Scuola di Fiesole, nel centenario della ua nascita. In questa serata verranno eseguiti brani di Webern, Shostacovich, Malipiero e Gentile. Il Festival, che ha ottenuto anche quest’anno la “Medaglia del Presidente della Repubblica” , è stato realizzato con il contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche e della Fondazione Carisap di Ascoli Piceno.



L’ingresso sarà libero a tutti i concerti ma con mascherina e prenotazione obbligatoria al n.349/560756, dalle ore10 alle ore 13 (da lunedi a sabato).