Coronavirus, sono 59 i nuovi positivi nelle Marche dopo gli ultimi tamponi effettuati: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 10 in provincia di Fermo, 8 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata e 6 fuori regione

03 Ottobre 2020 14:06

Ancona - Una variazione dei dati pandemici da parte del Servizio Sanità della Regione Marche che ha comunicato come nelle ultime 24 ore siano stati eseguiti 2059 tamponi: 1321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 28 in provincia di Ascoli Piceno , 10 in provincia di Fermo , 8 in provincia di Ancona , 5 in provincia di Pesaro Urbino , 2 in provincia di Macerata e 6 fuori regione .





Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 11 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall'estero (Albania e Marocco), 20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso riscontrato dallo screening in ambito lavorativo, 1 rientro dalla Puglia e 6 casi in fase di verifica.