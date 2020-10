Giorgia Latini: 'Il governo, facendo seguito all’impegno preso, deve reperire le risorse adeguate, a favore della Regione Marche, per garantire continuità di reddito ai lavoratori, licenziati, sospesi o con orario ridotto'

Roma - “L’approvazione del mio ordine del giorno per il sostegno dei lavoratori delle aziende delle aziende localizzate nell’area di crisi complessa della Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno è sicuramente un buon passo avanti. Ora il governo, facendo seguito all’impegno preso, deve reperire le risorse adeguate, a favore della Regione Marche, per garantire continuità di reddito ai lavoratori, licenziati, sospesi o con orario ridotto. Le imprese del territorio, riconosciuto tra le aree di crisi industriale complessa a livello nazionale nel 2019, a oggi risultano escluse dallo stanziamento di risorse per il 2020.



Se davvero l’obiettivo del Dl Agosto è il sostegno all’economia, alle imprese e ai lavoratori colpiti duramente dalla crisi e dall’emergenza Covid, ci aspettiamo che il governo reperisca risorse adeguate e nessun lavoratore sia lasciato indietro in un territorio che merita rispetto e sostegno concreto”. Lo dichiara la deputata marchigiana della Lega Giorgia Latini, prima firmataria dell’odg, approvato all’unanimità, con riformulazione, al Dl Agosto, in discussione alla Camera.