'Immense olive', viaggio nelle terre dell'oliva ascolana del Piceno Dop

I video rappresentano un viaggio alla scoperta del mondo della DOP ascolana, viaggio che la presentatrice RAI Giulia Capocchi fa in sella ad uno scooter rosso, attraversando strade panoramiche e luoghi di pregio artistico del centro storico di Ascoli, a cominciare - nel primo video dal titolo “Una giovane di duemila anni” - dalla Pinacoteca Civica fino all'Istituto Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno. La seconda puntata, dal titolo “Dall'albero alla mensa, storia e innovazione” si occupa della varietà agronomica “ascolana tenera” e delle tecniche di deamarizzazione. Infine, il terzo video “L'oliva farcita, geniale e raffinata invenzione” illustra la preparazione completa, in base al Disciplinare di produzione, della celeberrima oliva Ascolana del Piceno DOP.

