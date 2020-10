Il 23 ottobre la 1000 Miglia arriva ad Ascoli Piceno

22 Ottobre 2020 18:20

Ascoli - La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia domani, giovedì 22 ottobre, per farvi ritorno domenica 25.



Ai nastri di partenza la più importante gara di regolarità al mondo di auto storiche, che gareggeranno su un percorso di circa 1.800 km. La competizione si sviluppa in quattro tappe: la seconda – quella di venerdì 23 ottobre - partirà da Cervia per raggiungere Roma, attraversando i territori della regione Marche. Tra questi, anche la splendida città di Ascoli Piceno, prima che la lunga carovana di auto d’epoca riprenda il proprio percorso verso le aree interne colpite dal terremoto, per giungere fino alla Capitale.



Il “salotto” cittadino sarà quello di Piazza del Popolo, che ospiterà le auto d’epoca con arrivo previsto per le ore 16:30 circa. L’operazione tecnica-sportiva del controllo orario permetterà una breve pausa agli equipaggi, con le auto in gara che coprono un arco temporale di produzione che va dagli Anni ’20 fino al 1957. Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, verrà inoltre offerto un lunch agli equipaggi del Ferrari Tribute, che potranno così rigenerarsi con i profumi e i sapori delle eccellenze gastronomiche del territorio.



Le auto della Mille Miglia arriveranno ad Ascoli Piceno passando attraverso l’asse attrezzato, percorrendo un tratto della Piceno Aprutina, poi via Erasmo Mari, viale Marconi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, via Del Duca, Piazza del Popolo, via del Trivio, via Dino Angelini, viale Treviri, la vecchia Salaria e poi si dirigeranno verso Amatrice. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di tutti i protocolli e delle normative anti-Covid. «Siamo lieti che la Mille Miglia torni ad attraversare la nostra città a distanza di cinque anni dall’ultima volta» ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti .



«In un momento in cui ad Ascoli, in Italia e in tutto il mondo si sta affrontando una situazione di emergenza sanitaria, il passaggio della Mille Miglia rappresenta un ulteriore appuntamento per promuovere le Cento Torri nel nostro Paese. La kermesse riveste però anche una valenza simbolica: negli anni del Dopo Guerra infatti, questa manifestazione ha aiutato industria e turismo a ripartire. E questo deve essere il messaggio anche per l’edizione 2020: una bella giornata in cui tante auto d’epoca invaderanno la nostra città, per guardare con fiducia e ottimismo verso il futuro». Soddisfatto anche l’Assessore allo Sport Nico Stallone: «Per la nostra Amministrazione è un immenso piacere poter ospitare ad Ascoli “La corsa più bella del mondo”, come fu definita da Enzo Ferrari. Vista la situazione che stiamo vivendo, invitiamo gli ascolani a non creare assembramenti di sorta, assaporando il rombo dei motori e godendo del passaggio della Mille Miglia anche dai propri balconi di casa. Un ringraziamento al sindaco Marco Fioravanti, all’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, che riserva sempre grande cura e attenzione alle attività di promozione del nostro territorio, all’Aci e al gruppo sportivo di Ascoli Piceno, che continuano a preservare le grandi tradizioni del mondo automobilistico».