Coronavirus, funerale Covid a Porta Cappuccina per Vania Tamburri scomparsa a soli 56 anni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con tute e scafandri per il trasferimento della salma 27 Ottobre 2020

