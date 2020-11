Da'Marche in vita' a 'Zoom Beethoven', un progetto musicale che parte dal sisma e diventa streaming a causa della pandemia: al piano Claudia Canzian

04 Novembre 2020 09:15

Macerata - Il progetto "Marche in vita" nasce nel periodo del post terremoto e ora con dieci appuntamenti nel mese di novembre si concluderà. I concerti erano pensati naturalmente con la presenza di pubblico, ma la pandemia da Coronavirus li ha trasformati in appuntamenti in streaming. Claudia Canzian ci offre una splendida esecuzione in "Zoom Beethoven - Integrale per le Sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven".