Il Gruppo Kos ha messo a disposizione 190 posti letto Covid

20 Novembre 2020 10:17

Civitanova - In un’ottica di supporto alla sanità pubblica regionale, il Gruppo Kos ha messo a disposizione un numero importante di posti letto per pazienti Covid nelle sue strutture marchigiane.

Oltre ai 50 della RSA di Campofilone - che sono già attivi da tempo e in piena operatività - verranno attivati 30 posti letto a Porto Potenza in un padiglione separato del Santo Stefano, circa 80 posti letto nella RSA Residenza Dorica in Ancona in zona Baraccola, in collaborazione con l’Inrca che ne gestisce una parte con noi, e 30 posti letto nella clinica di Macerata Feltria .





Rimangono rigorosamente Covid free tutte le altre attività del Gruppo Kos a partire da Villa dei Pini di Civitanova Marche - che lavorerà a supporto del sistema pubblico per erogare cure e prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali a pazienti che hanno necessità di cure di altri tipo, non Covid - così come il Santo Stefano nel suo complesso, con le strutture Villa Adria di Ancona, il Centro Venerabile Marcucci di Ascoli, Villa Fastiggi a Pesaro e tutto il sistema delle RSA.