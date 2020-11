Ciip Spa: Crisi Idrica, ulteriori provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del Livello di allarme codice rosso 3° stadio

Tale immissione consentirà di ridurre il numero di serbatoi soggetti a chiusura notturna, scelti sulla base di logiche acquedottistiche di sistema; sulla base delle risposte dell’acquifero in ragione dell’attivazione dei nuovi pozzi potranno essere fatte ulteriori valutazioni in tema.

Con il Comitato Regionale di Protezione Civile, tenutosi in data 12/11, è stata autorizzata la messa in esercizio di tali pozzi, dopo un percorso di approfondimento idrologico, ambientale e sanitario.

Grazie ai fondi stanziati dalla Protezione Civile per fronteggiare lo stato di emergenza, sono stati realizzati nuovi pozzi di captazione in località Capodacqua di Arquata del Tronto.

Questi i serbatoi a cui saranno interrotte le chiusure notturne a partire dalla serata di Lunedi 23 Novembre 2020.