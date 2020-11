Novità sul contributo autonoma sistemazione (Cas): pubblicati online i moduli

Si raccomanda l’utenza interessata a visionare frequentemente il sito internet Comunale, in cui verranno riportate tutte le informazioni riguardanti le dichiarazioni da presentare entro il 15/01/2021, eventuale modulistica e altre comunicazioni, in ossequio a quanto verrà prescritto dalla competente Protezione Civile Regione Marche.

Non è previsto il contributo forfettario per l’acquisto di nuova unità immobiliare.

Ascoli - In applicazione a quanto disposto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.614/2019 (art.1 comma 9) e alle recenti indicazioni impartite dalla Protezione Civile, si comunica che entro il 15/01/2021 (salvo proroghe che verranno comunicate sul sito comunale www.comune.ap.it ) i soggetti percettori del contributo di autonoma sistemazione dovranno presentare una nuova dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio del C.a.s..

Si raccomanda l’utenza interessata a visionare frequentemente il sito internet Comunale, in cui verranno riportate tutte le informazioni riguardanti le dichiarazioni da presentare entro il 15/01/2021, eventuale modulistica e altre comunicazioni, in ossequio a quanto verrà prescritto dalla competente Protezione Civile Regione Marche.