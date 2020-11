Istituzione del senso unico di marcia in via Zeppelle dall’intersezione con la via Adige fino alla prima intersezione con il piazzale C. Rozzi. Richiedente: Asur Marche Area vasta 5

28 Novembre 2020 11:37

Ascoli - Con ordinanza n. 589 DEL 27/11/2020 a modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 678 del 26/06/2017, l'amministrazione dispone di istituire in Via Zeppelle:





1. il doppio senso di marcia per il tratto compreso dall’intersezione ovest con il Piazzale C. Rozzi e fino all’accesso alla “Struttura Ex Ospedale Pneumologico Luciani” con conseguente

eliminazione, nel pari tratto, della corsia di marcia riservata ai bus e taxi;





2. per il tratto compreso dall’accesso alla predetta “Struttura ex. Ospedale Pneumologico Luciani” e fino all’incrocio con la Via Adige, di confermare il senso unico di marcia con direzione ovest est come già disposto dalla predetta ordinanza;





3. restano confermate tutte le altre prescrizioni imposte mediante la richiamata ordinanza dirigenziale.