PD Ascoli Piceno sulle imbarazzanti dichiarazioni dell'Assessora Giorgia Latini in merito all'interruzione volontaria di gravidanza

03 Dicembre 2020 17:39

Ascoli - In questi giorni l’Assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, unica donna nella giunta di centro-destra, si è dichiarata apertamente contraria all’aborto e ha intenzione di porre all’ordine del giorno della Giunta Regionale delle Marche questa battaglia.





Il Partito Democratico di Ascoli Piceno ricorda all’Assessora Latini, che è stata anche responsabile della cultura nell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Castelli, l’importanza della salute, della libertà e dell’autodeterminazione delle donne.





I diritti delle donne non sono un gioco, ma segnano i valori di una società civile e democratica.

La violenza sulle donne, di cui si parla tanto per i dati terribili con cui fare quotidianamente i conti, si estrinseca anche nel cercare sistematicamente di minarne diritti, libertà e possibilità di scelta.

La legge 194 è stata approvata innanzitutto per tutelare la salute delle donne contrastando l’aborto clandestino - e i suoi effetti spesso mortali - pratica figlia di un oscurantismo culturale che proprio l’assessore Latini, in quanto titolare di questa delega, dovrebbe combattere in prima persona.

La Legge 194, inoltre, sancì la riappropriazione del ruolo di madre come scelta consapevole e responsabile, piuttosto che come destino ineluttabile perché la maternità deve essere una scelta e come tale essere trattata.





Per questo consigliamo all’Assessore Latini di rivedere le sue priorità, soprattutto in un momento così delicato e complesso per l’intero pianeta quando, nell’interesse generale, sarebbe opportuno e civile evitare proposte demagogiche.





Per quanto concerne, poi, la tutela dell’obiezione di coscienza, anch’essa prevista dalla 194, questa non può confliggere con il diritto ad accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, sancito dalla stessa legge.





Riteniamo che la Regione debba garantire la piena applicazione della legge, realizzando bandi per l’assunzione, con pari quote, di medici obiettori e non obiettori negli ospedali pubblici e potenziando i consultori pubblici ai quali deve essere riconosciuto e garantito il ruolo, fondamentale, di assistenza alle donne che necessitino di specifici servizi.





Importante sarebbe anche la promozione di corsi all’educazione all’affettività, alla sessualità e alla prevenzione nelle scuole, magari rendendoli materia di insegnamento curriculare.





Inutile, poi, ricordare che altre Regioni si sono impegnate da tempo per la distribuzione gratuita dei contraccettivi.





La legge 194 esiste da più di 40 anni e garantisce il diritto alla “procreazione cosciente e responsabile” e la tutela della salute delle donne, per questo saremo sempre in prima linea per pretendere la sua reale ed effettiva applicazione.





Il Segretario dell’Unione Comunale

Angelo Procaccini





La Responsabile Diritti e Pari Opportunità

Ilaria Chiovini