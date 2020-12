Domani, venerdi 18 dicembre, parte Marche Sicure: Screening della popolazione per Covid-19 nel comune di Ascoli Piceno, chiarimenti sul modulo consenso informato

E' importante sottposi ai tampomi antigenici che hanno un'efficacia superiore al 90%. Sono stati prodotti in Finlandia. In 30 minuti si saprà se si è stati in contatto con il Coronavirus o meno.

Ascoli - L’Amministrazione Comunale e l’Area Vasta 5 ricordano a coloro che effettueranno la prenotazione per sottoporsi allo screening per Covid-19 che, il giorno dell’appuntamento, è necessario portare con sé la tessera sanitaria e il modulo di consenso informato.