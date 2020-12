Spacciatore con oltre 5 kg di marijuana arrestato dalla Polizia

L’ingente quantitativo, qualora fosse stato immesso nel mercato, avrebbe fruttato circa 35.000 euro di guadagno. L’uomo veniva pertanto arrestato e associato alla Casa Circondariale di Fermo in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Fermo.

Dopo aver controllato la targa del mezzo in movimento, ed avendo effettivamente riscontrato le generalità dell’intestatario corrispondente al pregiudicato già riconosciuto visivamente, giunti in una zona molto trafficata posta al confine tra i comuni di Cupra Marittima e Grottammare, gli operatori di Polizia bloccavano il mezzo.

Nel corso del servizio lungo la SS16 nel comune di Cupra Marittima, risaltava la presenza a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata di un cittadino straniero pregiudicato per reati in materia di stupefacenti che conduceva il veicolo con fare immotivatamente circospetto.

L’arresto scaturiva dai controlli intensificati in occasione delle Festività anche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni Anti-Covid. In effetti alle ore 08.00 circa del 23 Dicembre, alcune pattuglie dei suddetti reparti stavano controllando la fascia costiera compresa tra i comuni di Grottammare e Cupra Marittima.