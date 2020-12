Il sindaco Marco Fioravanti nominato presidente del Cotuge

28 Dicembre 2020 10:19

Ascoli - Lo scorso 22 dicembre, nel corso della riunione dell’assemblea dei soci, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato nominato presidente del Cotuge ( Consorzio Turistico dei Monti Gemelli ). Il neopresidente è stato eletto all’unanimità dai soci della provincia di Ascoli Piceno e da quelli della provincia di Teramo, mentre il cda del Cotuge è stato confermato fino alla scadenza naturale del mandato.



«Una scelta che mi riempie di soddisfazione, ma che mi attribuisce anche grandi responsabilità» ha commentato il sindaco di Ascoli Piceno e neopresidente del Cotuge Marco Fioravanti.



« Vogliamo presentare un ambizioso progetto di sviluppo della montagna, da portare sul tavolo delle regioni Marche e Abruzzo, affinché questo fantastico paradiso naturale del nostro territorio possa tornare fruibile e attrattivo per dodici mesi l’anno. Sarà innanzitutto importante lavorare sul nuovo impianto della seggiovia, partendo da una visione di rilancio turistico-promozionale dei Monti Gemelli che passi attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva di gruppi e associazioni della montagna.



In quest’ottica, sarà importante ideare un più ampio progetto di miglioramento infrastrutturale della nostra montagna, che permetta di restituire pieno valore a quello che rappresenta un prezioso patrimonio della comunità marchigiana e abruzzese. I Monti Gemelli dovranno attrarre turisti e cittadini non solo durante il periodo invernale, ma anche nelle restanti stagioni: sarà fondamentale incentivare anche attività di trekking, escursioni, bike e quanto possa favorire l’arrivo di utenti in ogni periodo dell’anno. D’altronde non capita ovunque di poter sciare o fare sport in altura ammirando il mare all’orizzonte: facendo squadra e lavorando tutti insieme per un obiettivo condiviso, potremo dare nuovo impulso e rilancio a uno straordinario ambiente naturale che può portare indotti economici, turistici e d’immagine a tutto il nostro territorio » ha concluso il presidente del Cotuge Marco Fioravanti.