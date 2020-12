I nostri auguri si sintetizzano con 'Buon vaccino 2021 a tutti'

31 Dicembre 2020 18:54

Ascoli - "Buon vaccino 2021 a tutti" quest'anno è la base per ritornare alla normalità ...è l'augurio più importante che possa esserci. E' l'augurio che la scienza sconfigga l'ignoranza e permetta di salvare le vite quotidiane di tutti noi. Che argini quegli 84 mila morti che ci sono stati in Italia fino ad oggi. Morti che non dimenticheremo mai.



Senza vaccino, di fatto, non ci sono sogni da realizzare, non c'è economia da risollevare né posti di lavoro da recuperare.

Questo augurio è l'idea che dobbiamo fare nostra per combattere la superficialità di molti. Mettiamo da parte i tribunali come abbiamo visto fare dagli infermieri nelle Marche con il vaccino antinfluenzale.

Soprattutto chi lavora nella sanità ha una grande responsabilità innanzitutto verso le proprie famiglie eppoi nei confronti di tutti quei pazienti fragili o meno con i quali vengono a contatto.

Quindi prima di tutto "Buon vaccino 2021" prima di tutto al personale sanitario perché dia il buon esempio.



BUON VACCINO 2021 A TUTTI