Sabatini: 'Con le nuove regole bancarie sui crediti deteriorati le imprese delle Marche fanno i conti la quinta crisi consecutiva'

01 Gennaio 2021 13:42

Il Covid ci stava imponendo di non essere più semplicemente resilienti e di cambiare il modello marchigiano, ma quello che si apre oggi rischia di essere l’anno della chiusura definitiva”. Così Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, nel giorno in cui entrano in vigore alcune norme bancarie in materia di crediti deteriorati, “così inutilmente restrittive, che metteranno in crisi anche le imprese sane impedendo il sia pur minimo tentativo di recupero”.