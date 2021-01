Università Politecnica delle Marche: il prof. Andrea Giovagnoni entra a far parte del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità

08 Gennaio 2021 11:20

Ancona - Con la prima riunione di insediamento tenutasi il 4 gennaio 2021, è entrato nella piena funzionalità il nuovo Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità che vede il prof. Andrea Giovagnoni, Ordinario di Radiologia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Az. Ospedali Riuniti di Ancona, partecipare quale membro effettivo per il prossimo triennio.



“Credo che questa nomina sia un importante occasione di crescita professionale e umana ma soprattutto - afferma il Prof. Giovagnoni - in questo complicato periodo, un tangibile riconoscimento del lavoro che si sta svolgendo nel nostro Ateneo”.



Il Rettore dell’Univpm, prof. Gian Luca Gregori, si è congratulato con il Prof. Andrea Giovagnoni per l'importante riconoscimento ottenuto che premia le competenze scientifiche dimostrate in molteplici occasioni.



Lo stesso Giovagnoni è stato eletto recentemente Presidente nazionale del SIRM Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, che è la più grande società scientifica italiana che annovera fra i membri più di 11.000 medici radiologi.

Il Comitato Etico, presieduto dal Dott. Carlo Petrini, direttore dell’Unità di bioetica dell'ISS e composto da 19 membri (di cui 7 di Università italiane) di varie discipline ed estrazione culturale e religiosa, avrà il compito di valutare progetti di ricerca con valenza nazionale e/o internazionale e studi di prevalente interesse epidemiologico, osservazionali, inerenti materiale biologico e trapianti, raccordandosi con le altre emanazioni interne del ISS per le specifiche competenze e necessità.