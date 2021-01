Musei Sistini del Piceno: nel 2021 si celebra il V centenario della nascita di Papa Sisto V e sarà foriero di grandi eventi. Riapriranno le due sedi ancora terremotate di Castignano e Montalto

Sarà restaurato anche il paramento di Sisto V, grazie all’intervento della rivista ‘Predella’. Inoltre, attraverso un finanziamento della Regione Marche, nell’anno 2021 potranno essere valorizzate tutte le sedi dei Musei Sistini, grazie ad un evento che metterà in luce in ogni sede una o più opere relative a Sisto V o al suo periodo.

Archiviato il 2020 che anche per i Musei Sistini del Piceno è stato un anno molto impegnativo e difficile a causa della pandemia. «E’ la prima volta, in 22 anni, che siamo stati chiusi durante le festività natalizie», ha commentato la direttrice Paola Di Girolami.