Cna picena: un'impresa su quattro nel Piceno teme di chiudere nel 2021

Ascoli - "Risolvere il problema sanitario rimane la priorità per giungere ad una risoluzione anche del problema del tessuto economico - precisa Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno - e la pandemia ci sia d’insegnamento sull’utilizzo migliore degli strumenti tecnologici anche una volta che il problema sarà superato in quanto accorciano le distanze, riducono sprechi tempo lavoro e aiutano anche a rispettare l’ambiente. Le risorse presentate nel Recovery Plan con il massiccio piano legato alla riqualificazione verde deve contenere misure di lavoro importanti in tal senso dove imprese e imprenditori devono adeguarsi necessariamente oltreché a segnare un passo di svolta in materia definitiva".





"Strumenti come la proroga del superbonus per il solo 2022 aiuta poco - aggiunge Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena - mentre questi e altri strumenti possono ridare la giusta mole di lavoro solo se hanno continuità almeno fino al 2023".

I dati dell'indagine parlano chiaro, a livello nazione e nello specifico (con i dati riportati di seguto) nella nostra provincia. Una piccola impresa su quattro teme di chiudere nel 2021 se l’attuale stato di difficoltà dovesse protrarsi nei mesi a venire. A rilevare questa drammatica situazione un’articolata indagine condotta dal Centro studi Cna tra gli iscritti alla Confederazione dal titolo “Pensare a un futuro senza Covid. Le aspettative delle imprese per il 2021”.





Quale 2021 prevedono gli imprenditori sotto il profilo economico italiano? Il 74,1% delle imprese coinvolte nell’indagine immagina che la caduta del prodotto interno lordo tricolore registrata nel 2020 possa essere recuperata solo parzialmente nel 2021. Il 23,1%, invece, è ottimista e crede che l’Italia sia in grado di riconquistare rapidamente i livelli pre-Covid. Giudizi influenzati dal settore operativo delle imprese. I comparti che il confinamento ha fermato (costruzioni) o ha rallentato in maniera sensibile (dal turismo ai servizi per la persona) propendono infatti per una visione negativa, più positivi quanti operano in aree come i servizi per le imprese, dall’offerta immateriale e con ampie possibilità di intervenire da remoto.





Passando dal generale al particolare non cambia, in sostanza, la situazione. A fronte di un 32,9% complessivo di imprese che nel 2021 ritiene di crescere (l’8,7% presume un incremento sui risultati pre-Covid) o perlomeno di recuperare le perdite accumulate nel 2020 (24,2%), si erge un predominante 67,1% scarsamente o per nulla fiducioso nel breve periodo. In particolare, il 40,1% delle imprese intervistate, dopo avere accusato un forte ridimensionamento nel 2020, è convinto che nel 2021 non tornerà ai livelli precedenti. E il residuo 27% ha addirittura paura di cessare l’attività nei prossimi mesi.





Disaggregando tali dati per settore, la palma dell’ottimismo va al comparto edilizio (il 46,5% è orientato favorevolmente, anche grazie alle speranze riposte nel Superbonus 110% e nelle altre agevolazioni previste per le costruzioni), seguito dal manifatturiero (36,2%). All’opposto, i settori a più accentuato timore di chiusura sono il turismo (43,5% del totale), il trasporto (33,3%) e i servizi per la persona (31,7%), comparti dove tre quarti e più delle imprese hanno subito danni economici gravissimi.





Quali strategie le imprese propongono al governo per uscire dalla crisi? Il ventaglio di opinioni è divergente, ma grosso modo può raggrupparsi in tre ordini di suggerimenti. Il 36,4% delle imprese che hanno partecipato all’indagine è dell’opinione di continuare Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa lungo la strada tracciata dal governo, adottando ancora la diversificazione delle zone a seconda della gravità della situazione sanitaria.





Il 35,6% del campione ritiene invece che, a questo punto, le ragioni dell’economia siano prioritarie e debbano essere evitati nuovi confinamenti. Il 28%, infine, chiede che l’Italia proceda nel solco degli altri Paesi europei, al fine principale di mantenere invariata la posizione competitiva nazionale.