Area Vasta 5, nella seconda metà di gennaio 2021 screening di massa nei Comuni al di sotto dei ventimila abitanti per la prevenzione del contagio da Covid-19 con tamponi antigenici rapidi

12 Gennaio 2021 21:16

Ascoli - Nella seconda metà di gennaio 2021 si svolgerà nei Comuni al di sotto dei ventimila abitanti dell’Area Vasta 5 lo screening della popolazione voluto dalla Regione Marche per la prevenzione del contagio da Covid-19 con l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi.

Saranno coinvolti 20 Comuni afferenti al Distretto Sanitario di Ascoli Piceno e 11 Comuni afferenti al Distretto di San Benedetto del Tronto, con il seguente calendario:

Per il Distretto di Ascoli Piceno:

Arquata del Tronto: giorno 15 Gennaio - presso ex Ambulatorio SAE 1 di Borgo

Folignano e Maltignano: giorni 15-16 Gennaio - presso Palasport di Villa Pigna

Comunanza, Montemonaco, Force, Montedinove, Rotella: giorni 16-17 Gennaio - presso il Poliambulatorio di Comunanza in modalità drive-in.

Roccafluvione e Montegallo: giorno 18 Gennaio - presso ex Asilo comunale di Roccafluvione in via Foscolo

Acquasanta Terme: giorno 19 Gennaio - presso la tensostrutture di Parco Rio

Venarotta e Palmiano: giorno 19 Gennaio - presso Struttura Sanitaria Pubblica del Comune di Venarotta

Castel di Lama e Appignano del Tronto: giorni 20-21 Gennaio - presso il Bocciodromo di Castel di Lama

Offida e Castignano: giorno 21 Gennaio - presso Palasport di Offida

Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano: giorni 22-23 Gennaio - presso il Palazzetto dello Sport di Pagliare del Tronto

Per il Distretto di San Benedetto del Tronto:

Grottammare, Cupra Marittima, Massignano: giorni 15-16-17 Gennaio presso la palestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Fazzini – Mercantini” in via Domenico Bruni e presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di via Mascagni

Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena: giorni 22-23-24 Gennaio presso il Bocciodromo di Monteprandone

Ripatransone, Cossignano: giorni 30-31 Gennaio 31 Solo mattina) - presso Palazzetto dello Sport di Ripatransone

Montefiore dell’Aso, Carassai: giorni 30-31 (il 31 solo mattina) Gennaio - presso Palazzetto dello Sport di Montefiore dell’Aso

Montalto delle Marche: giorni 30-31 (il 31 solo mattina) Gennaio - presso Scuola Media di Montalto delle Marche







IN CHE COSA CONSISTE

Viene utilizzato un sottile tampone simile ad un cotton fioc che viene delicatamente inserito nel naso.

Il risultato verrà comunicato telefonicamente solo in caso di esito positivo con l’invito a sottoporsi a tampone molecolare.







CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono aderire tutte le persone di età superiore ai 6 anni, residenti o che soggiornano nei suddetti comuni. I minori devono essere accompagnati da un genitore e chi esercita la potestà genitoriale dovrà compilare un apposito modulo di autorizzazione scaricabile da questa pagina.







COME PARTECIPARE

Occorre prenotare un appuntamento scegliendo tra le date e gli orari disponibili.

E’ possibile prenotare lo screening anche in un Comune diverso da quello di residenza.

La prenotazione si può fare in due modi alternativi:

- collegandosi al sito www.cureprimarie.it e accedere alla sezione “Screening di massa”

- scaricando sul proprio smartphone l’APP “Smart4you” da Apple Store o Play Store oppure leggere con la fotocamera del proprio smartphone il Qrcode pubblicato nella sottostante galleria di immagini. Quindi scaricare l’APP e seguire le indicazioni a partire dal tasto “Screening di massa”.







E' necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria propria e degli altri familiari per cui si intende prenotare l'appuntamento. E’ infatti possibile prenotare il test per sé e per un massimo di altre 3 persone, anche non familiari.

Al momento dell’esame è necessario esibire la tessera sanitaria.







CHI NON PUO’ PARTECIPARE ALLO SCREENING: