La Casa della Salute di Offida polo per le vaccinazioni

26 Marzo 2021 17:59

OFFIDA – Un polo per le vaccinazioni nella Casa della Salute di Offida. I responsabili della Sanità regionale hanno annunciato che, nei prossimi giorni, ci sarà finalmente la disponibilità delle dosi di vaccino per avviare una vasta campagna di vaccinazioni.



La sconfitta del virus e l'uscita da questa situazione di crisi sarà tanto più rapida se si metteranno in campo tutte le opzioni possibili, per organizzare una campagna vaccinale veloce e diffusa sul territorio, per rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.



Offida è sede di Distretto Sanitario e sede della Casa della Salute, riconosciuta dalla Regione Marche. Ci sono strutture adeguate, di proprietà ASUR e, cosa fondamentale, la totale disponibilità dei Medici di Medicina Generale pronti a mettersi a disposizione per una campagna vaccinale di massa aperta a tutti i territori interni anche in collaborazione con i medici delle altre realtà territoriali.



“Occorre programmare e concretizzare subito l'apertura di un Polo di Vaccinazioni nella Casa della Salute di Offida – commenta il sindaco Luigi Massa - Il sistema di prenotazione della ASUR non può limitarsi a concentrare le prenotazioni solo ad Ascoli e San Benedetto, sia per evitare eccessivi intasamenti in questi due centri e sia, soprattutto, per agevolare gli utenti evitando specie alle persone più anziane e più deboli di doversi spostare a lunghe distanze. La proposta di un centro di vaccinazioni nella Casa della Salute di Offida è condivisa dai medici di Medicina Generale ai quali la ASUR deve garantire il necessario supporto amministrativo, per organizzare efficacemente e al più presto il servizio a favore di tutto il territorio interno. Come Comune abbiamo già fatto richiesta di questo. È assolutamente necessario che la ASUR dia velocemente il proprio benestare e si possa avviare al più presto l’attività di vaccinazione”.