Covid-19, pubblicato il bando della Regione per la ripresa delle attività sportive dilettantistiche. Latini: 'Disponibili 950 mila euro di contributi a fondo perduto'

07 Aprile 2021 17:06

Ancona - La Regione Marche ha pubblicato il bando che assegna 950 mila euro di contributi a fondo perduto per la ripresa delle attività sportive dilettantistiche post Covid-19 .







“ Quello dello sport è uno dei settori che più hanno sofferto in questa crisi pandemica – ha commentato l’assessore allo Sport Giorgia Latini – Come Regione abbiamo voluto erogare un ristoro economico alle organizzazioni del mondo sportivo marchigiano a fronte della mancata attività. Nello stesso tempo vogliamo sostenere la ripartenza, in considerazione dei costi organizzativi affrontati per il rispetto delle linee guida anti Covid. Un sostegno concreto con una cifra importante per il mondo dello sport dilettantistico marchigiano nella speranza che si possa presto tornare a poter praticare attività sportiva ”.









Le domande scadranno alle ore 12.00 di venerdì 7/05/2021. Andranno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale SIFORM2 al link