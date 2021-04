Al via le iscrizioni per ciclo di webinar formativi sul tema il marketing digitale per un 'cambio di passo' nelle piccole imprese

19 Aprile 2021 19:01

Ascoli - Al via da oggi, e fino al 5 maggio 2021, le iscrizioni per il ciclo di webinar formativi sul tema Il marketing digitale per un “cambio di passo” nelle piccole imprese.

Il corso, completamente gratuito e che si svolgerà in modalità online, è riservato a:



- Titolari, dipendenti e operatori di piccole e piccolissime imprese/attività con sede nel comune di Ascoli Piceno;

- Residenti nel comune di Ascoli Piceno che siano titolari, dipendenti od operatori di piccole e piccolissime imprese/attività con sede in altro comune.





L’obiettivo del corso è quello di permettere l’acquisizione delle competenze di digital marketing, per incrementare la visibilità della propria attività sul web.





Grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Ascoli Piceno, il Dipartimento di Management (DIMA) dell’Università Politecnica delle Marche e il Consorzio Universitario Piceno, i 6 webinar favoriranno la promozione di un processo di digitalizzazione delle imprese del territorio, incrementandone le conoscenze e le competenze relativamente agli strumenti digitali utili per accrescere la visibilità dell’offerta e ampliare il mercato. Il marketing digitale rappresenta infatti un “cambio di passo” per le piccole imprese: queste non possono più prescindere da un uso consapevole degli strumenti che il digitale mette a disposizione, in un’ottica di comunicazione e di vendita.





Affinché tale cambio di passo si realizzi è indispensabile che l’uso di social, blog, e-commerce, siti web, ecc. avvenga in un quadro coerente con gli obiettivi dell’impresa e che sia orchestrato da un’opportuna strategia. Lo scopo del ciclo dei 6 webinar è proprio quello di favorire tale uso consapevole e coerente, nell’ambito di un più ampio approccio strategico, incentrato sull’esperienza del cliente.





Il ciclo di webinar prenderà il via lunedì 10 maggio. Tutti i webinar avranno durata di due ore (18:00-20:00). Queste le tematiche che saranno affrontate.





Lunedì 10 maggio

Evoluzione del comportamento del cliente e relative implicazioni di marketing.

La lezione sarà anticipata dai Saluti istituzionali e dalla presentazione generale del corso, a decorrere dalle ore 17:30.





Martedì 11 maggio

La necessità di un approccio strategico incentrato sul cliente: dalle buyer personas alla customer experience.





Lunedì 17maggio

L’universo Google (panoramica su SEO e sugli strumenti Google My Business e Google Ads).





Martedì 18 maggio

I social media a supporto del marketing (Facebook, Instagram e Linkedin) .





Lunedì 24 maggio

L’elaborazione di un piano strategico di marketing digitale.







Martedì 25 maggio

I trend della vendita online.





Per l’iscrizione è possibile scaricare il modulo sul sito del Consorzio Universitario Piceno https://www.cup.ap.it/il-marketing-digitale-per-un-cambio-di-passo-nelle-piccole-imprese / e rinviarlo compilato, entro il giorno 5 maggio 2021, all’indirizzo mail formazione@cup.ap.it , allegando copia di un documento di identità in corso di validità.





La partecipazione ad almeno 4 moduli su 6 garantisce l’ottenimento di un Attestato di partecipazione.





Qualora fossero disponibili ulteriori posti, potranno partecipare anche i privati