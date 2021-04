Roarr, un ruggito ecologico piu’ forte del Covid, grande successo per la gara che ha coinvolto le scuole primarie delle regioni Marche, Umbria e Toscana

22 Aprile 2021 17:19

Siena - Questa mattina in diretta streaming si è tenuta la premiazione delle classi vincitrici del progetto “Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!”, ideato da Straligut, in collaborazione con Estra e con il sostegno di Corepla , Ricrea, Ecolat e Regione Toscana. Sono stati dunque r esi pubblici i risultati della gara ecologica che ha coinvolto tantissimi bambini delle scuole primarie marchigiane, umbre e toscane e sono stati assegnati i premi alla presenza di Francesco Macrì , Presidente di Estra, Valentina Meschiari , Responsabile Comunicazione e Relazioni con Territorio di Corepla, Roccandrea Iascone , Responsabile Area Comunicazione e Relazioni Esterne di Ricrea e Guido Rustichini Presidente di Ecolat.

Al progetto hanno preso parte oltre 6.400 alunni di 256 classi di scuole primarie di Marche, Toscana e Umbria che insieme hanno dato vita ad una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a tema ambientale, che ogni classe ha collezionato sul proprio album digitale sul sito www.roarr.it . Le “ecofigurine” sono fotografie di buone pratiche di risparmio energetico, raccolta differenziata e riciclo, sana alimentazione, mobilità sostenibile scattate dai bambini e dalle loro famiglie e “incollate” negli album, uno per ognun a delle classi partecipanti, presenti sul sito www.roarr.it . Una risposta davvero entusiasmante che ha conquistato anche le famiglie, anch'esse coinvolte nella competizione e che è riuscita a superare le difficoltà del periodo, delle scuole in zona rossa e dei bambini in DAD.

I RISULTATI Tantissimi i territori coinvolti: le scuole “ruggenti” si trovano infatti sparse tra 40 Comuni diversi , appartenenti a ben 13 province dal Mar Tirreno al Mar Adriatico. Inoltre il patrocinio dei Comuni di Grosseto e di Ancona testimonia ancora una volta il forte legame del progetto con le comunità coinvolte. Anche il numero di foto di ecoazioni caricate e gli accessi al sito raccontano di una grande partecipazione: più di 10.000 fotografie caricate, 15.800 sessioni sul sito , più di 5.000 utenti e più di 200.000 visualizzazioni . Proprio per questo grande impegno ed entusiasmo in un anno così complesso e difficile per il mondo della scuola, è stato deciso che tutte le 256 classi riceveranno un riconoscimento , consistente nella visione dell’opera interattiva e multimediale OZz della compagnia Kanterstrasse.

“ Un gran bel risultato: i numeri parlano chiaro. – ha dichiarato Francesco Macrì , Presidente di Estra Spa -. Roarr! Continua a darci soddisfazioni e conferma ancora una volta il suo straordinario potenziale sul piano educativo e formativo. Abbiamo creduto sin da subito a questo progetto e grazie a Straligut Teatro, abbiamo optato per farlo nostro attraverso l’introduzione di temi a noi cari come quello del risparmio energetico. Ci ha conquistati perché sembra cucito addosso ai più piccoli: per il linguaggio teatrale, per la sua capacità di insegnare attraverso il gioco e le sfide coinvolgendo anche le famiglie, per la sua versatilità, che ha consentito di sviluppare il progetto interamente in digitale sfruttando al massimo i canali social e riuscendo a superare persino la barriera pandemica”.

Adesso è il momento di premiare tanto entusiasmo con gli originali premi teatrali digitali per le prime 3 classi di ciascuna delle 3 regioni: nelle Marche ha trionfato la provincia di Macerata: al primo posto si è piazzata la 1 A della “S. Giovanni Bosco”, seguita dalla 1A e dalla 2A della “Pertini”. In Toscana la classe prima classificata è la 2 A della “Santa Gonda” di Prato che è arrivata per un soffio davanti alla classe 3 A di Castiglione della Pescaia di Grosseto e alla 3A della “Iqbal” sempre di Prato. In Umbria è arrivata prima la 3B della scuola “S. Martino” di Gubbio, seguita dalla 2 A e 3 A della Scuola “Teofoli” di Terni.





Ad attendere le nove classi vincitrici, alcune delle quali sono riuscite nell’impresa di completare l’intero album, i premi di ROARR! a base di teatro “digitale” : le classi vincitrici del primo premio riceveranno il “Kit del Mago di OZz” per dare vita ad una vera e propria performance online: attività laboratoriali in videoconferenza, materiali per la costruzione di scenografie e costumi e video tutorial per creare maschere e oggetti di scena con materiale di recupero. Le classi vincitrici delle medaglie d’argento e di bronzo saranno invece protagoniste di laboratori teatrali a distanza con educatori che in questi mesi hanno sperimentato e messo a punto giochi ed esercizi che coinvolgeranno attivamente i bambini. Inoltre le nove classi vincitrici riceveranno gadget e materiali sulla raccolta, recupero e riciclo di imballaggi in plastica e acciaio grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali Corepla e Ricrea.









“ Siamo felici di sostenere un’iniziativa come Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci! – commentano Valentina Meschiari e Roccandrea Iascone responsabili comunicazione rispettivamente di COREPLA e RICREA - Gli ottimi risultati e la grande partecipazione a questo progetto sono per noi una prova ulteriore della particolare sensibilità dei giovanissimi riguardo ai temi legati all’ambiente. Informarli è vitale: il loro entusiasmo e la loro proattività possono essere contagiosi, e sicuramente hanno il potere di consolidare, se non addirittura di innescare in famiglia e fra gli amici l’abitudine a comportamenti virtuosi, come la corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e acciaio ”.





“ Sosteniamo il progetto per la seconda volta – dichiara Guido Rustichini , Presidente di Ecolat – e siamo rimasti davvero sorpresi per gli esiti straordinari conseguiti. Investire in educazione ambientale a partire dalle scuole primarie, significa investire sul futuro e sentirsi parte di tutto questo ci fa nutrire speranze per la nostra sopravvivenza e per quella del nostro stesso Pianeta”.