Coronavirus. Aria più sana in classe, Innoliving attrezza le scuole di cento nel Ferrarese con purificatori intelligenti

26 Aprile 2021 19:20

Ancona - Innoliving, azienda di Ancona eccellenza nei settori healthcare e medicale, si è aggiudicata la fornitura di 216 purificatori d’aria di ultima generazione alle scuole di Cento (Ferrara). L’obiettivo: proteggere studenti e personale scolastico dalla circolazione di agenti patogeni e contaminanti, garantendo un’aria pulita utile anche nella battaglia contro il Covid.

I dispositivi, installati nei giorni scorsi, sono in grado di ridurre la presenza di virus, batteri e vari agenti inquinanti indoor fino al 99,9%. Ma il vero elemento rivoluzionario è rappresentato dall’impiego avanzato del digitale: il sistema, infatti, è gestibile da remoto attraverso un cervello centrale in grado di fornire un quadro costante della qualità dell’aria negli ambienti scolastici.





L’operazione con la città di Cento, antecedente allo stanziamento di fondi per l’aerazione delle scuole deliberato dal Governo e in linea con le scelte della Regione Marche, ha suscitato grande interesse da parte di amministrazioni pubbliche e istituti scolastici marchigiani e di varie parti d’Italia.





“Siamo a fianco delle strutture sanitarie e delle comunità sin dall’inizio della pandemia - afferma Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving – ma a questo progetto abbiamo iniziato a lavorare in epoca pre – Covid, partendo dai dati allarmanti sull’inquinamento negli ambienti chiusi. La salute è sempre stata per noi un obiettivo prioritario e per questo ci siamo concentrati su un prodotto capace di integrare le migliori tecnologie digitali al filtraggio dell’aria. Oggi l’emergenza epidemiologica ci impone di utilizzare tutti gli strumenti capaci di incidere positivamente nel contrasto alla diffusione del Covid 19. Siamo felici che la Regione Marche stia puntando sui purificatori per i plessi scolastici, perchè riteniamo che il loro impiego sia di grande aiuto per la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza. Per questo siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza come partner qualificato, anche qui, nella nostra regione, dove ci stanno arrivando numerose richieste”.





Efficaci contro i principali agenti inquinanti, quali polveri sottili, pollini, muffe, alcune sostanze chimiche e organiche volatili, oltre che contro virus e batteri, i dispositivi, della nuovissima gamma AirPro, rappresentano un alleato prezioso per assicurare lo svolgimento dell’attività didattica in un ambiente salubre e serviranno anche in futuro, quando ci saremo lasciati alle spalle l’emergenza sanitaria.





Oltre ad ottenere il massimo potere di purificazione tramite un sistema di filtraggio multi-tecnologia, i dispositivi sono tutti gestibili a distanza dal servizio di assistenza: grazie ad una piattaforma software, sviluppata in Italia e di proprietà di Innoliving, possono essere collegati ad un unico sistema centrale in grado di monitorare il funzionamento, la qualità dell’aria presente nei singoli ambienti e di rilevare prontamente eventuali necessità di intervento.





Negli spazi che richiedono più macchine in ambienti diversi, come le scuole, sarà inoltre possibile avere a disposizione un solo strumento per la gestione e il controllo da remoto. Le implicazioni sono molteplici: dalla possibilità di accensione e spegnimento calendarizzati dei purificatori anche per singolo ambiente, sollevando così il personale scolastico dal compito di dover compiere manualmente e sistematicamente tali operazioni, alla creazione di report periodici. Anche la scuola avrà accesso ad un proprio pannello di controllo informatico per la verifica diretta dell’efficacia e del corretto funzionamento delle sue apparecchiature.









Innoliving, con sede ad Ancona, è un'azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate. www.innoliving.it