Cgil Marche, per CIG e ammortizzatori nel primo trimestre 2021 è boom: manifatturiero e industria a picco e 56mila lavoratori a rischio nelle Marche

La situazione è davvero preoccupante, “per questo è urgente prorogare il blocco dei licenziamenti per tutti i lavoratori e le lavoratrici fino alla fine di ottobre e incentivare l’utilizzo da parte delle imprese di strumenti alternativi ai licenziamenti come la cassa ordinaria, i contratti di espansione e di solidarietà”.

Per ciò che concerne il terziario , il settore degli alberghi e pubblici esercizi è quello in cui si registrano più ore (2,1 milioni); seguono il commercio (1,8 milioni) e il settore degli studi professionali, vigilanza e case di cura (1 milione).

Per quanto riguarda le ore di CIG nei principali settori dell’industria , la meccanica è quello in cui si registrano più ore (6,2 milioni); seguono i settori calzaturiero (3,3 milioni), l’ abbigliamento (1,4 milioni), quello chimico plastico (1,1 milioni) e il mobile (0,9 milioni).

In particolare, la CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a oltre 21,2 milioni di ore (a fronte di 1,4 milioni di ore nel 2020, quando era ancora contenuto l’impatto del Covid), mentre il ricorso a FIS e altri fondi arriva a 5,8 milioni (1,5 milioni di ore nel 2020).