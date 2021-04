Il nuovo Prefetto di Ascoli Piceno è il dott. Carlo De Rogatis, un napoletano che arriva però 'dalle montagne', dai Mondiali di sci di Cortina D'Ampezzo in qualità di Commissario

Ascoli - Si presenta oggi alla città il nuovo Prefetto Carlo De Rogatis. Un napoletano del 1959 che arriva tra le cento torri ... "dalle montagne" (come dice), dopo aver lavoratoto soprattutto nel Veneto, in particolare gli ultimi nove anni nel ruolo di vice Prefetto Vicario a Belluno. Poi diversi incarichi ministeriali tra questi quello di Commissarioa Cortina D’Ampezzo per i Mondiali di sci . Una breve sintesi dell'incontron con la stampa di stamane nella Sala DE Carolis della Prefettura picena.

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK