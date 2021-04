Visitascoli.it, un modo nuovo per comunicare il territorio

30 Aprile 2021 10:53

Ascoli - C'è il nuovo il nuovo portale turistico del Comune di Ascoli Piceno, Visitascoli.it. Il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al Turismo Monica Acciarri , il dirigente Loris Scognamiglio e i referenti dell’agenzia Diecinodi, realtà ascolana che ha ideato la nuova versione del sito e che gestirà il portale del Comune di Ascoli Piceno, lo hanno illustrato alla stampa.





Si tratta di uno strumento di promozione turistica del capoluogo piceno e di raccordo al fine di valorizzare al meglio l’intero territorio.





«Come Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti - siamo lieti di presentare il nuovo portale di Visit Ascoli, che rappresenterà un vero e proprio biglietto da visita “in rete” della nostra città. Una veste grafica innovativa e suggestiva, con contenuti sempre aggiornati per scoprire già online le tante meraviglie del nostro territorio. Un portale - specifica Marco Fioravanti - che non è meramente una lista di cosa fare, cosa vedere o dove mangiare e dormire nel proprio soggiorno ad Ascoli, ma un concentrato di sensazioni ed emozioni che raccontano in maniera coinvolgente la storia, l’arte, la cultura, il paesaggio, l’enogastronomia e le tradizioni di Ascoli Piceno».

Il nuovo sito è stato pensato ponendo attenzione allo studio della cosiddetta “esperienza dell’utente”, ossia persone e soprattutto turisti che stanno cercando sia idee per la prossima vacanza da scegliere, sia per approfondire e cominciare a organizzare davvero il periodo di villeggiatura.





«Un sito di facile consultazione come Visitascoli.it punta a far scoprire le esperienze che si possono vivere visitando la nostra Ascoli. - dice l'assessore al Turismo Monica Acciarri - Uno strumento digitale che ci dà la possibilità di profilare i visitatori del sito con dati analitici per comprendere anche possibili correzioni al tipo di accoglienza del nostro sistema turistico cittadino e territoriale. Un mezzo che fa parte di un programma più ampio sul turismo, asset nel quale con il Sindaco e tutta la squadra crediamo molto, pensando però ad obbiettivi di lungo termine, progetto sul quale stiamo lavorando, pure se non si disconosce la volontà di raggiungere obiettivi di breve e medio termine. Matera è un esempio: hanno lavorato da vent'anni per raggiungere il traguardo di Capitale Europea della Cultura.





Ora per Ascoli Piceno è importante che ci siano imprenditori che investano per realizzare alberghi di qualità, alberghi diffusi e B&B perché noi promuoviamo la città ma dobbiamo avere capacità di accogliere i turisti. La digitalizzazione è un fattore di crescita ormai convalidato da economisti ed università. Il turismo è obbligato a dotarsi di servizi digitali per accrescere le potenzialità di sviluppo delle città, dei anni territori, delle comunità. E se il turismo è indicato nell'ultimo Pnrr come quella parte dell'economia di sicura crescita, allora occorre puntare sulla diffusione dell'immagine complessiva della nostra città per creare nuovi flussi turistici che dell'esperienza facciano obiettivo principale. Per ottenere risultati congrui, dunque, dobbiamo informare chi non conosce Ascoli Piceno nel profondo delle sue molteplici potenzialità.





Con il Sindaco Marco Fioravanti e con la Giunta stiamo lavorando ad un piano di sviluppo ventennale del nostro territorio insieme alle università, un percorso che non può fare a meno del rendere sempre più aggiornate in rete le nostre caratteristiche di centro storico tra i più estesi d'Italia, ricco di tradizioni e unicità enogastronomiche e culturali».





Un modo di comunicare adatto anche per il turismo di prossimità, che può apprezzare anche chi abita nei dintorni di Ascoli Piceno, nelle Marche o nelle regioni vicine. Uno strumento utile, che aiuta a vivere e scoprire più facilmente la città, pensando a percorsi e proposte, anticipati tramite racconti e informazioni, che possono rendere unica la vacanza di ogni persona.





«Una delle particolarità del sito - spiegano i tecnici di Diecinodi - è quella rendere la fruizione dei contenuti piacevole, agevole, facile e quanto più completa, pensando i vari tipi di vacanza possibili. Da un periodo molto breve di soggiorno fino a una parentesi più lunga: Ascoli Piceno offre tante opportunità ed esperienze significative anche con una visita di un giorno o un weekend. Fino all’organizzazione di una vacanza lunga che possa contemplare anche escursioni e visite nei dintorni. Quello che abbiamo proposto, è una navigazione che permetta al turista di riconoscersi nella sua esigenza del momento».





La partecipazione degli operatori del settore turistico è importante perché il turista che vive il territorio è facilitato nel trovare anche le informazioni di ordine pratico per organizzare la sua permanenza, anche di poche ore. Avere a disposizione informazioni su luoghi di ristoro o di soggiorno, avere la possibilità di trovare una guida che arricchisca l’esperienza di vacanza, sono opzioni utili che Visit Ascoli mette a disposizione. L’invito che rivolgiamo a ristoratori, albergatori, titolari di attività come bar, caffetterie, e guide turistiche è quello di partecipare: controllando il portale, possono verificare se sono già stati inseriti e qualora non fossero ancora presenti, chiediamo di fare richiesta con una mail a redazione@visitascoli.it in modo che la richiesta venga valutata e gestita.

Visitascoli.it è una finestra sulla città disponibile per i turisti del mondo intero - è presente anche la sezione in lingua inglese - per godere delle sue suggestioni sin da subito, per poter decidere come e quanto tempo trascorrere ad Ascoli Piceno deliziando tutti i sensi: odori e sapori delle tipicità enogastronomiche, il tocco del travertino e lo sguardo sulle bellezze monumentali di cui è ricco il centro storico, l’accogliente e sonora ospitalità della gente ascolana. Con Visitascoli.it il desiderio è quello di dare risalto ad ogni aspetto della città, al suo essere poliedrica, alle opportunità e alle esperienze che offre.

Insieme al sito, ci sono sempre i canali social: Facebook e Instagram (@visitascoli) per dare ancor più respiro alla comunicazione delle opportunità che offre una vacanza ad Ascoli Piceno.