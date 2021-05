Demos: 'Forum cittadino sulla esternalizzazione dei servizi di biblioteca del Comune di Ascoli Piceno il 5 maggio su Google meet'

02 Maggio 2021 18:05

Ascoli - Come nei programmi, il Tavolo degli esperti per il Forum cittadino sull’esternalizzazione dei servizi di biblioteca in Ascoli Piceno inizia la serie di incontri pubblici sui tre filoni tematici già comunicati.





Il primo tema dal titolo “il progetto sulla esternalizzazione dei servizi di biblioteca come emerge dagli atti e dai documenti del Comune” sarà trattato dal Tavolo con relazione del Prof. Carlo Di Marco, docente emerito di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università degli studi di Teramo nella riunione del 5 maggio 2021 dalle ore 21,30 alle ore 23,30. In questo incontro si focalizzeranno i profili formali e sostanziali della scelta, cercando di comprenderne motivi, premesse, risvolti strategici e le possibili ricadute sul contesto sociale e culturale della Città.





Dal momento che Il Tavolo ha adottato un metodo di lavoro per il quale un ampio spazio è riservato al dibattito interculturale, al confronto con i cittadini e con l’Amministrazione comunale artefice della scelta politica oggetto del Forum, tutte le sue riunioni saranno pubbliche e si svolgeranno sulla piattaforma google meet. Esse saranno trasmesse in diretta Facebook dalla pagina “DEMOS Democrazia e Partecipazione Marche” per consentire a tutti di poter seguire ed intervenire attraverso i messaggi che ci riserveremo di leggere in diretta.





Alla riunione si potrà partecipare anche per interloquire durante il dibattito: sarà possibile, pertanto, chiedere preventivamente il link per il collegamento scrivendo a associazioneculturaledemos1652@gmail.com. Nello spirito dell’auspicato confronto fra esperti e Amministrazione comunale, a tutti gli incontri saranno invitati via mail il Sig. Sindaco, gli assessori e i consiglieri del Comune di Ascoli.