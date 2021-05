Il Grande Anello dei Borghi Ascolani, un progetto di turismo di scoperta ideato da Le Marche Experience, con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Carisap e Comune di Ascoli Piceno, è pronto per partire

15 Maggio 2021 17:37

Ascoli – Si è svolta presso il Caffè Meletti la conferenza stampa di presentazione dell’avanzamento dei lavori di posizionamento della segnaletica e della Guida e taccuino letterario del Grande Anello dei Borghi Ascolani , progetti realizzati grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno e della Regione Marche e con il coinvolgimento di Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Giaconi Editore .





Presenti il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti e l’assessore al Turismo Monica Acciarri che hanno sottolineato l’importanza dell’investimento nella direzione di una città metro-montana, porta dell’entroterra e culla di un turismo slow di lunga permanenza; il Dirigente del Servizio Cultura e Turismo regionale, Raimondo Orsetti , che sostengono nel Piano Pluriennale del Turismo 2021-2023 misure concrete per lo sviluppo del cluster turistico Marche Outdoor comprendente il segmento bike, cammini e ippovie; il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Angelo Davide Galeati , sostenitore di una politica di rigenerazione del tessuto economico e antropico della fascia appenninica attraverso il piano pluriennale Masterplan Terremoto (comprendenti progetti come Mulattiere Acquasanta) e di recente ospitando il prestigioso progetto Appennino della Fondazione Garrone; il responsabile di Social Media Team della Regione Marche , Sandro Giorgetti che ha illustrato gli interventi di promozione del progetto GABA nel blog Destinazione Marche;





Il GABA – ideato dall’Associazione Le Marche Experience , specializzata in turismo esperienziale e responsabile - è un itinerario escursionistico a tema storico-naturalistico di circa 100 km da percorrere a piedi (o in bici) con partenza e rientro nella città capoluogo Ascoli Piceno dopo aver attraversato borghi storici dell’entroterra appenninico. Il percorso è articolato in 7 tappe e coinvolge i comuni di Ascoli Piceno , Venarotta , Roccafluvione , Comunanza , Montegallo e Acquasanta Terme .





Grazie all’intervento economico della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno è in corso la mappatura, la realizzazione e il posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale che permetterà al viaggiatore di percorrere l’itinerario in autonomia. La “mission” del progetto è quella di offrire un’esperienza di valore al turista attivo, che insegue la propria dimensione di benessere vissuta all’aria aperta e vuole immergersi nella storia dei luoghi attraverso la relazione diretta con gli abitanti contribuendo alla rinascita economica del territorio. Lungo il percorso, l’escursionista, infatti, può usufruire dei servizi di alloggio e ristorazione delle piccole e accoglienti strutture di ospitalità (B&B, ostelli, agriturismo e case per ferie).









Nel sito internet di progetto saranno caricate le tracce GPX che gli utenti potranno scaricare gratuitamente unitamente alle informazioni sugli alloggi e i punti d’interesse. Nei giorni scorsi è stato effettuato il primo bike test con le guide cicloturistiche delle Marche, aderenti a Marche Outdoor: il percorso bike sarà articolato in vari livelli di difficoltà e ciascun fruitore potrà scegliere in modo flessibile, sulla base della propria preparazione tecnica, percorsi accessibili o single track nella natura.

Proprio per la completezza dell’offerta il GABA sarà candidato dalla Regione Marche agli Oscar nazionali del Cicloturismo .





Di recente il progetto GABA si è arricchito con la pubblicazione del “Grande Anello dei Borghi Ascolani: guida e taccuino letterario" , un prezioso vademecum corredato da un originale taccuino letterario con illustrazioni d'autore, utile a scoprire le meraviglie del territorio di Ascoli Piceno e dintorni. Il progetto editoriale nasce da un'idea imprenditoriale di Simone Giaconi Editore e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno .





La casa editrice si dice particolarmente orgogliosa di arricchire la collana di guide del territorio delle Marche dopo uscite di grande popolarità come “Le Marche con i bambini”. Il testo è un esperimento unico nel suo genere: racchiude infatti tutte le caratteristiche tecniche di una guida (percorso, altimetria, punti d'interesse, ecc.) a un taccuino di viaggio.

Il testo è strutturato in tre nuclei: accanto alle descrizioni di ogni tappa di Emanuele Corradetti, alle schede dei punti d’interesse di Valentina Carradori, Lella Palumbi, Massimo Scendoni e Valeria Zannoni si dipana il racconto di Emanuele Luciani: un intreccio di incredibile sensibilità che emerge dai suoi taccuini, nei quali si narrano le vicende del gruppo che per primo ha testato il percorso del Grande Anello dei Borghi Ascolani. Il volume è impreziosito dalle foto di Marco Cicconi e dalle illustrazioni di Diego del Giudice. La guida contiene una sezione dedicata al progetto Mulattiere Acquasanta, che il GABA interseca per ben due tappe, nel segno della collaborazione e progressiva integrazione che hanno contraddistinto i due progetti grazie alla passione dell’Assessore alla Cultura e al Turismo di Acquasanta Terme, Elisa Ionni e alla coordinatrice di progetto Tania Cesarini.





Social Media Team certifica 404 mila interazioni sui social con l'immissione di 4 post sul progetto. La guida è disponibile sul sito della GIACONI EDITORE [ link ] e su richiesta in tutte le librerie d’Italia.