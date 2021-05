Luciano Pignataro incorona 'è bona furia': il locale del pizzachef Armando D'Ascanio è tra le cinque pizzerie delle Marche

L'ambasciatore della cucina di qualità, per anni autore di critiche culinarie per L'Espresso nonchè attuale curatore della guida 50TopPizza e direttore Cucina al Sud, conferma le qualità di una pizza studiata e preparata nei minimi particolari.

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK