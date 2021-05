Si possono apprendere le principali tecniche dell’arte scenica come ad esempio recitazione ed interpretazione, dizione ed impostazione della voce, elementi di mimo, lettura espressiva, espressione corporea e rilassamento. La direzione artistica è affidata ad Eugenia Brega e Paolo Clementi. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

'Youth in lab', tra le attività anche un corso gratuito di formazione teatrale per giovani dai 16 ai 35 anni 16 Maggio 2021