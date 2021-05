Sanità, Elena Leonardi: 'Reintrodotto nelle marche il rimborso delle cure oncologiche. Legge di civiltà a sostegno di malati e famiglie'

18 Maggio 2021 17:30

Ancona - “Con una legge di cui sono prima firmataria - dice Elena Leonardi (FDI) - oggi delle Marche è stato reintrodotto il sostegno alle spese dei pazienti oncologici. Questo provvedimento si è reso necessario perché nella scorsa legislatura la maggioranza a trazione PD aveva abrogato la legge che prevedeva il rimborso delle spese sostenute a supporto delle cure oncologiche e così, tra i primi atti nella nostra amministrazione, abbiamo voluto lavorare a quella che ritengo essere una legge di civiltà.





La precedente amministrazione cercò di correre ai ripari con norme fumose e con scarse risorse previste. Ora finalmente con questa nostra legge abbiamo esteso il rimborso alle spese di viaggio, vitto e alloggio per tutte le tipologie di trattamenti necessari al paziente oncologico, dalla chemioterapia alla radioterapia, fino alle visite specialistiche per il follow-up eseguite sia nelle Marche che fuori Regione.





Per essere certi di dare a tutti il giusto contributo, abbiamo inserito l’ISEE come criterio di erogazione, dando la priorità alle fasce più basse di reddito. Ringrazio tutti i membri della Commissione Sanità e Politiche sociali che hanno contribuito alla stesura di questa proposta di legge e il Consigliere Cancellieri, firmatario della proposta di legge che, unita a quella che mi vede come prima firmataria, ha dato vita al testo unificato giunto oggi al voto. Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione avvenuta all'unanimità, una risposta seria e concreta da parte della nuova amministrazione regionale”.