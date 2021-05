Scuola, il sottosegretario Rossano Sasso domani in visita nelle Marche incontrerà i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto

Sasso: 'Le proposte della Lega e la concretezza dell'assessore Latini sono state fondamentali per stanziare somme importanti per la messa in sicurezza delle scuole, ad esempio attraverso l'installazione di impianti di ventilazione e di sanificazione, per favorire l'inclusione dei ragazzi ed estendere l'accesso ai dispositivi per la didattica digitale'.