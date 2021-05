Al via l'attività della Commissione Regionale Pari Opportunità

Istituita con legge del 1986, la Cpo resta in carico per l’intera legislatura. Tra le sue finalità la promozione di iniziative volte a concretizzare un’effettiva parità di genere, favorendo la presenza delle donne nella vita sociale, economica e politica.

Il Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, intervenuto in apertura della seduta, augurando buon lavoro alle 21 componenti della Commissione ha rimarcato il valore di “una società aperta e inclusiva, dove vanno combattute le disuguaglianze per mettere al centro il bene collettivo”. E ha aggiunto: “Stiamo attraversando un momento molto particolare e di grande trasformazione, che la pandemia ha contribuito a velocizzare. Sicuramente le pari opportunità devono essere un punto di riferimento affinché a tutti gli individui venga trasmessa la giusta spinta a realizzare se stessi”.

Ancona - Prima riunione in presenza per la nuova Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna. La plenaria, che si è svolta nell’Aula consiliare di Palazzo Leopardi, è stata aperta dall’intervento della presidente Maria Lina Vitturini che ha sottolineato “il ruolo essenziale svolto dalla Cpo, oggi ancora di più con un’emergenza epidemiologica in corso che contribuisce ad acuire le discriminazioni al femminile”.